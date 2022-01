Kim Mi-soo, actrița Disney din serialul „Snowdrop”, a murit la doar 29 de ani

Kim Mi-soo, actrița coreeană cunoscută pentru rolul din serialul Disney+ „Snowdrop” (Ghiocel), a murit subit la doar 29 de ani.

„Kim ne-a părăsit brusc pe 5 ianuarie”, se arată într-un comunicat emis de Landscape, agenția actriței, într-o declarație pentru Variety. „Vă rugăm să vă abțineți de la a împrăștia zvonuri sau speculații false, astfel încât familia să poată plânge în liniște.”

Nicio cauză a morții nu a fost dezvăluită în acest moment. Fanii actriței au transmis mai multe mesaje pe rețelele sociale, în memoria acesteia. „Raiul a câștigat un alt înger. Să te odhinești în pace, Kim Mi-Soo”, a scris un fan pe Twitter. Un alt fan al ei a comentat: “Kim Mi-Soo, vei fi mereu dor, iubită și amintită.”

„Ea este unul dintre personajele mele preferate din Snowdrop... Odihnește-te în pace, Kim Mi Soo. Vei avea întotdeauna un loc special în inimile noastre”, a spus un alt fan.

“Snowdrop” a fost ultima apariție pe ecran a lui Kim înainte de a muri. Printre alte filme în care a apărut se numără Memories și Kyungmi’s World, precum și serialul dramă Human Luwak, Hi Bye, Mama! și Into the Ring.