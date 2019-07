Kira Hagi își face debutul pe marile ecrane. „Acum am înțeles dimensiunea acelei tragedii”

Fiica lui Gigă Hagi a făcut pasul spre cinematografia mare, după ce a fost distribuită în filmul „Între chin și Amin”, regizat de Toma Enache.

Un film tulburător, despre suferințele inimaginabile ale deținuților politici din penitenciarul Pitești, este cel mai important proiect cinematografic în care a fost implicată până acum fiica lui Gică Hagi.

Kira Hagi joacă alături de Vali V. Popescu, Constantin Cotimanis, Ion Dichiseanu și Victoria Cociaș în drama Între chin și Amin, despre viața din pușcărie a „dușmanilor poporului”.

Filmările s-au încheiat de câteva luni, iar filmul va ajunge în cinematografe la 1 octombrie 2019.

FOTO: Între chin și Amin

Într-o postare pe Instagram, Kira Hagi dezvăluia ce a însemnat pentru ea să joace în această producție terifiantă.

„Am avut ocazia să fac parte dintr-un proiect datorită căruia simt că am crescut brusc cu 20 ani. Este vorba despre un film care are ca temă experimentul de la Pitești, unde s-au întâmplat lucruri atât de cumplite. Abia acum am înțeles dimensiunea acelei tragedii. Nu sunt eu foarte verbală, dar aș vrea să le mulțumesc aici regizorului, Toma Enache, și soției sale, producător și scenarist, Cătălina Enache, actorilor și echipei care m-au făcut să mă simt pe platouri ca într-o familie”, a dezvăluit Kira Hagi.

Kira Hagi în filmul Între chin și Amin

Kira Hagi joacă în film rolul tinerei Tana, sora personajului principal, Tase Caraman. Acesta, un tânăr compozitor talentat, ajunge la penitenciarul Pitești pentru „reeducare”. Filmul urmărește trăirile sale din spatele gratiilor și modul în care reușește să supraviețuiască torturilor de nedescris la care este supus.

„Pelicula are la bază întâmplări reale care m-au marcat puternic atunci când le-am aflat, indiferent că s-au întâmplat în închisoarea din Sighet, în cea din Piteşti sau în altă parte. Discuțiile pe care le-am avut cu câțiva supravieţuitori m-au ajutat să înţeleg şi mai bine evenimentele din acea perioadă. Biografiile personajelor principale înglobează lucruri teribile, trăite de mii de deținuți politici din perioada comunistă, însă conțin şi esenţa unor caractere unice şi extrem de puternice”, declară regizorul Toma Enache.

Kira Hagi este actriță de teatru și film, dar a cunoscut faima și ca producător de scurtmetraje. Anul trecut a fost premiată în cadrul LA Film Awards pentru scurtmetrajul Fragile.

Până acum a jucat în patru scurtmetraje și un lungmetraj (Între chin și Amin). Un al doilea film, de televiziune, este acum în post-producție.

