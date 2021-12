Lista celor mai așteptate filme care vor fi lansate în 2022. Când apar Avatar 2, Batman sau Top Gun

După o perioadă cu puține lansări, marcată de pandemia Covid-19, anul 2022 se anunță a fi unul plin cu pelicule pe placul cinefililor. Specialiştii mizează pe filmele lansate în 2022 să recupeze pierderile cauzate industriei de pandemie.

Citește și Cât a ajuns să coste acum o monedă de 100 de lei, cu chipul lui Mihai Viteazul

2022 va fi un an dominat de titluri interesante, un an al blockbusterelor și al poveștilor pline de inspirație. Atât pe micile, cât mai ales pe marile ecrane. Printre cele mai așteptate: Avatar 2, Batman, Top Gun.





Avatar 2

Avatar 2 se numără printre ele şi este aşteptat la finalul anului care vine. La 13 ani de la lansarea primului film Avatar, ne pregătim pentru lansarea Avatar 2. Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder şi Matt Gerald vor apărea şi în noul film, în timp ce Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel şi CJ Jones se vor alătura proiectului. Filmul va avea premiera pe 16 decembrie 2022.

The Batman

Robert Pattinson este noul Batman. Actorul britanic de 35 de ani va interpreta rolul lui Bruce Wayne, în filmul care va avea premiera pe 4 martie 2022.Filmul este regizat de Matt Reeves şi îi mai are în distribuţie pe Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Andy Serkis şi Colin Farrell.

Top Gun: Maverick

Deși continuarea filmului Top Gun a fost amânată destul de des de-a lungul anilor, așteptările pentru acest film au luat sfârșit! Tom Cruise va reinterpreta unul dintre rolurile sale emblematice. După 36 de ani, starul revine în rolul pilotului de vânătoare Pete Mitchell.

Cele mai tari filme în 2022 - lista completă:





7 ianuarie - The 355

7 ianuarie - Hotel Transylvania: Transformania

14 ianuarie - Scream

21 ianuarie - The King's Daughter

28 ianuarie - Morbius

28 ianuarie - The Ice Age Adventures of Buck Wild

4 februarie - Moonfall

11 februarie - Death on the Nile

11 februarie - Uncharted

18 februarie - Texas Chainsaw Massacre

4 martie - The Batman

18 martie - Downton Abbey: A New Era

25 martie - The Lost City

31 martie - Sonic the Hedgehog

8 aprilie - Fantastic Beast: The Secrets of Dumbledore

22 aprilie - The Northman

6 mai - Doctor Strange in the Multiverse of Madness

20 mai - DC League of Super-Pets

27 mai - Top Gun: Meverick

10 iunie - Jurassic World Dominion

17 iunie - Lightyear

24 iunie - Elvis

1 iulie - Minions: The Rise of Gru

8 iulie - Thor: Love and Thunder

29 iulie - Black Adam

26 august - Samaritan

29 august - The Woman King

30 septembrie - Mission: Impossible 7

7 octombrie - Spider-man: Across the Spider-Verse

4 noiembrie - The Flash

11 noiembrie - Black Panther: Wakanda Forever

16 decembrie - Aquaman and the Lost Kingdom

16 decembrie - Avatar 2

21 decembrie - Mario

Ne vedem în... ianuarie? Da, în ianuarie! The Wrong Podcast cu Alex Bogdan, în curând pe VOYO!