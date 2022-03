Lista filmelor favorite la Premiile Oscar 2022. Cine are cele mai mari șanse să câștige

Au mai rămas doar câteva zile până la cel mai important eveniment din industria filmului. Cea de-a 94-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film are loc luni, 28 martie, de la ora 03:00. Premiile OSCAR vor fi LIVE, în exclusivitate, pe VOYO

Ca în fiecare an, gala va avea loc la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. Cele mai iubite vedete sunt așteptate pe covorul roșu, iar Variety a avansat deja câteva predicții despre câștigători.

Lista filmelor nominalizate la premiile Oscar 2022

Iată mai jos producțiile care întră în lupta pentru titlul de cel mai bun film

Coda

The Power of Dog

Dune

King Richard

West Side Story

Licorice Pizza

Drive my car

Nightmare Alley

Don’t look up

Vezi AICI lista completă cu nominalizările la premiile Oscar 2022.

Ce filme sunt favorite să câștige în ediția de anul acesta

Potrivit Variety, marea bătălie se va da între Coda, Belfast și The Power of Dog.

Westernul The Power of the Dog conduce cu nominalizări în 12 categorii ale premiilor Oscar. Pelicula regizată de Jane Campion îi are în rolurile principale pe Benedict Cumberbatch și Kristen Dunst.

Jane Campion are o nominalizare și la categoria Cel mai bun regizor, iar Benedict Cumberbatch, care interpretează rolul principal în The Power of the Dog, a fost nominalizat la categoria Cel mai bun actor în rol principal.

Coda este regizat de Sian Heder. În film joacă Eugenio Derbez, Daniel Durant și Emilia Jones. Coda este un remake în limba engleză a filmului francez din 2014 La Famille Bélier.

Belfast, o dramă britanică scrisă și regizată de Kenneth Branagh, îi are în distribuție pe Caitríona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds și Colin Morgan.

Despre ce este filmul „Power of the Dog”, peliculă cu 12 nominalizări la Oscar

Westernul The Power of Dog are cele mai mari șanse la premiile Oscar din acest an. Pelicula se bazează pe romanul cu același titlu al lui Thomas Savage din 1967.

Acțiunea din film se petrece în anul 1925, la o fermă din Montana și urmărește povestea a doi frați total diferiți. Carismaticul fermier Phil Burbank, interpretat de Benedict Cumberbatch, care inspiră teamă și admirație celor din jur și amabilul George, interpretat de Jesse Plemons. Când fratele lui vine acasă cu noua lui soție și cu fiul acesteia, Phil le pune tot felul de bețe în roate până când realizează că ar putea fi prins în mrejele iubirii.

În 28 martie, de la 3 dimineața, trăiește emoția unei seri eveniment și simte magia celei de-a 94-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film. Premiile OSCAR sunt LIVE, în EXCLUSIVITATE, pe VOYO.

