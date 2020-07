Luna august vine cu noi producții pe Netflix. Ce poți urmări

Ești în căutarea titlului despre care să le povestești tuturor prietenilor? Luna august vine cu multe producții fresh, dar și cu sezoane noi din serialele tale preferate, așa că ai de unde să alegi.

Pentru că este un an atipic, majoritatea dintre noi găsesc ca metodă de relaxare vizionarea unui film. Iată că Netflix ne-a pregătit surprize în acest sens, iar luna august promite să fie una cu filme și seriale pe gustul tuturor.

Titlurile lunii august sunt Project Power (14 august), The Rain: Sezonul 3 (6 augut), High Seas: Sezonul 3 (7 august), Dirty John: The Betty Broderick Story (14 august), Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend (5 august), Berlin, Berlin (7 august), All Together Now (28 august), Origenes Secretos (28 august), Connected (2 august), Immigration Nation (3 august), American Psycho (26 august), Dumplin (1 august) și The Sum of All Fears (1 august).

De departe cea mai bună veste este revenirea serialului Lucifer, care a ajuns la al 5-lea sezon. Acesta va fi disponibil din 21 august, pe Netflix.