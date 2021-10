Michelle Rodriguez, departe de imaginea sexy din celebra serie „Furios și iute”. Cum arată Letty în viața reală

Michelle Rodriguez s-a lansat în cinematografie la 21 de ani. Cu un fizic atrăgător și cu o siluetă de invidiat, actrița este cunoscută ca una dintre cele mai sexy prezenţe feminine de pe micile ecrane. În viața reală însă, Michelle este departe de imaginea de femeie fatală.

Au trecut 20 de ani de la primul film din seria „Furios și iute”, care i-a adus lui Michelle Rodriguez recunoașterea internațională. La 43 de ani, pe chipul actriței se pot observa deja primele semne ale îmbătrânirii. La începutul lunii octombrie, Michelle a participat la un concert în Los Angeles, unde a apărut nemachiată. (vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos)

Actrița a ales și o ținută mai sobră: bluză și pantaloni negri și o jachetă stil biker.

Mayte Michelle Rodriguez s-a născut la 12 iulie 1978 în San Antonio, Texas. Când avea 11 ani, familia ei s-a mutat în New Jersey. Rolul care a adus-o în lumina reflectoarelor a fost cel din Girlfight (2000). În ciuda lipsei de experiență în film și box, Michelle a participat la audiții, alături de alte 350 de fete. După cinci luni grele de antrenamente în Gleason's Gym din Brooklyn, ea a fost aleasă să interpreteze rolul Dianei Guzman. De îndată ce filmul a avut succes la diferite festivaluri de film, Michelle a început să câștige aprecieri pentru performanța ei, câștigând premii importante. „The Fast and the Furious (2001) și Resident Evil (2002) i-au adus o popularitate și mai mare.

