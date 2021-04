Monica Bellucci, transformare radicală pentru noul film. Cum a fost surprinsă pe platourile de filmare

Monica Bellucci ne-a obișnuit cu roluri de femei puternice și seducătoare. Telespectatorii români i-au admirat prestația în filme precum: ”Under Suspicion” (2000), ”Tears of the Sun” (2003), Shoot 'Em Up (2007) și altele.

Recent, Monica Bellucci a fost surprinsă pe platourile de filmare, iar transformarea actriței pentru noul ei rol este uimitoare. În filmul italian ”La Befana vien di notte 2.Le origini”, ea interpretează rolul unei vrăjitoare bune, care își dedică viața copiilor, pe nume Dolores.

Filmările au început în Italia de pe 1 martie, iar lansarea este preconizată spre sfârșitul anului 2021.

Sursă foto: Getty Images, Profimedia

