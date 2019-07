STRANGER THINGS 3, LA CASA DE PAPEL partea 3, ORANGE IS THE NEW BLACK ultimul sezon și COMEDIANS IN CARS GETTING COFFEE: FRESHLY BREWED, sunt doar câteva dintre serialele care vor ajunge la Netflix în luna Iulie.

Vara a început cu pași rapizi, iar Netflix aduce în casele dumneavoastră cele mai incitante seriale pe care n-ai cum să le pierzi!

De la sitcomuri la drame, la emisiuni de călătorie și talk-show-uri, ți-am pregătit o lista de seriale originale Netflix pe care trebuie să le vezi sau să le revezi vara asta.



Galerie Foto, mai jos:

Ce premiere vor fi în luna iulie? Vezi în video-ul de mai jos: