O nouă serie de podcasturi cu actorii și producătorii filmului „No Time To Die” vor fi lansate în curând

O nouă serie de podcasturi cu Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Naomie Harris și producătorii Michael G. Wilson, Barbara Broccoli și Billie Eilish se lansează pe 30 septembrie pe toate platformele principale pentru podcasturi.

No Time To Die: Podcastul oficial James Bond prezintă interviuri în exclusivitate și oferă acces de neegalat la secvențe din culisele uneia dintre cele mai îndrăgite francize din întreaga lume.

Găzduită de criticul de film James King, seria cu șase episoade conține interviuri cu Daniel Craig Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Naomie Harris, Ana de Armas, Rory Kinnear, Billy Magnussen, regizorul Cary Joji Fukunaga, producătorii Michael G. Wilson și Barbara Broccoli, Billie Eilish și Finneas O’Connell, dar și cu un prezentator al echipei din spatele camerelor, de la regizorul de casting până la supervizorul pentru efecte speciale. Fiecare episod se concentrează pe un aspect diferit al moștenirii James Bond, de la muzică la dispozitive și de la costume la mașini. Această serie de podcasturi va dezvălui cum sunt alese locațiile spectaculoase și cum sunt create cascadoriile incredibile.

Amatorii de podcasturi vor asculta în premieră coloane sonore de la Hans Zimmer și înregistrări noi de la Orchestra Filarmonicii Regale din Bond 25 lansate de Decca Records.

No Time To Die va fi lansat în cinematografele din întreaga lume în noiembrie prin intermediul Universal Pictures International și în Statele Unite și în câteva alte teritorii prin MGM, cu ajutorul United Artists Releasing banner.

GHID EPISOADE:

Episodul Unu: Bond în Context

Episodul Doi: Bond în Jurul Lumii

Episodul Trei: Un nume mortal: Aliați și Inamici ai lui Bond

Episodul Patru: Măiestria lui Bond

Episodul Cinci: Haine, Echipamente și Mașini

Episodul Șase: A fi 007

No Time To Die: Podcastul Oficial James Bond este produs de Somethin’ Else în parteneriat cu Metro Goldwyn Mayer Studios, Universal Pictures International, United Artists Releasing și EON Productions.

Seria este disponibilă săptămânal începând cu miercuri 30 septembrie pe Apple, Spotify, Acast și toate platformele de podcasturi.

