Olimpia Melinte devine Marona în Călătoria fantastică a Maronei, un lungmetraj de animație scris de Anghel Damian

Călătoria fantastică a Maronei dezvăluie un basm modern despre dragoste necondiționată și sacrificiu, într-un lungmetraj de animație care va intra în cinematografele din toată țara din 4 octombrie.

Marona este o cățelușă micuță, cu nasul în formă de inimă, născută în urma unei povești de iubire dintre un dog argentinian și o metisă atrăgătoare, lasă urme profunde în viețile stăpânilor care, rând pe rând, o primesc în familiile lor.

Într-un scenariu scris de Anghel Damian și regizat de mama sa, Anca Damian, lungmetrajul de animație spune povestea micuței cățelușe prin vocea actriței Olimpia Melinte, care joacă rolul Elizei în serialul VLAD. Filmul este o coproducție România, Franța, Belgia și este al treilea lungmetraj de animație dupa “Crulic - drumul spre dincolo” și “Muntele magic”.

„Povestea mi-a dat ocazia să explorez noi modalități de exprimare cinematografică, mi-am propus să ofer publicului o experiență unică la nivel vizual. Când am început să lucrez la acest film am simțit că, sub aspectul unei “povești de familie”, pot transmite un mesaj mai profund. A vedea lucrurile prin ochii unui câine este similar cu a te uita în oglindă pentru a privi adevărul în față.

Destinul Maronei este în același timp simplu, esențial, individual și universal. Trăiește în prezent, bucură-te de lucrurile mici, acestea sunt adevărate “lecții de fericire” pentru oameni din partea unui câine”, a declarat Anca Damian.

„Filmul este în egală măsură captivant și amuzant, localizat la intersecția dintre arta vizuală și muzică. Râdem și plângem și, în final, necondiționat, simțim iubirea și tandrețea la care toți visăm”, a mai adăugat regizoarea.

Pelicula a avut premiera internațională în luna iunie, la Annecy, cel mai mare Festival de Film de Animație din lume, unde filmul a fost inclus în competiția oficială.

Vocile din varianta dublată a filmului au fost împrumutate de actorii Olimpia Melinte, Marius Manole, Alexandru Potocean, Medeea Marinescu, Maya Burneci, Mariuca Enache, Petru Lupu, Virginia Rogin, Mădălina Craiu, Anghel Damian, Alexandru Bogdan, Irina Antonie și Ilona Brezoianu.

Scenariul este semnat de Anghel Damian si este produs de Aparte Film, Sacrebleu Production si Minds Meet.

