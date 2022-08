(P) Russell Crowe va interpreta rolul unui exorcist celebru

Actorul Russell Crowe are un program încărcat și recent a acceptat un nou rol. El îl va interpreta pe părintele Gabriele Amorth, într-un film care urmează să apară. Filmările vor începe în perioada următoare în Irlanda, iar povestea este inspirată din fapte reale.

Producția se numește The Pope's Exorcist și este regizată și scrisă de australianul Julius Avery. Filmul este un thriller supranatural bazat pe memoriile și viața părintelui Gabriel Amorth, un exorcist din Diaceza Romei, care s-a stins din viață în 2016. Despre el se spune că a făcut peste o sută de mii de exorcizări cât timp a trăit. Părintele a studiat dreptul, iar din 1954 s-a hirotonit. Ulterior, în 1986, a intrat în eparhia Romei ca exorcist.

În perioada de activitate, părintele Amorth a fost adesea în atenția presei. Era considerat un mare intelectual care a scris numeroase cărți despre exorcism și experiențele sale personale, pe cât de fascinante pe atât de înfricoșătoare. Așadar, nu e deloc întâmplător că povestea vieții sale duce la apariția unui film.

Rolul principal îi revine lui Russell Crowe, care a mai cochetat în trecut cu tematica religioasă, din moment ce l-a interpretat pe Noah în producția lui Darren Aronofsky. Totuși, rolul din The Pope's Exorcist este cu adevărat inedit și va scoate la lumină măiestria actoricească a lui Russell Crowe. „A fost un obiectiv personal să lucrez cu Russell, un vis devenit realitate”, a spus regizorul Julius Avery.



Plătește 15 mii de euro pe săptămână în Irlanda

Russell Crowe a ajuns deja în Irlanda pentru a se pregăti de filmările pentru The Pope's Exorcist și prezența sa este tratată cu interes maxim de presa locală. De altfel, potrivit Irish Central, Crowe și-a închiriat o locuință impresionantă pe malul mării, pentru care plătește o chirie de 15 mii de euro pe săptămână. Despre această locuință din localitatea Dalkey se mai știe că a fost cea în care a stat un alt actor celebru, Matt Damon.

Crowe este însoțit în Irlanda de iubita sa Britney Theriot și a vizitat deja câteva dintre atracțiile turistice majore din Dublin, precum Trinity College și Primăria, unde vor fi filmate și scene din The Pope's Exorcist. Totuși, Irlanda nu este deloc străină pentru Crowe, care a vizitat această țară de mai multe ori, având prieteni buni. De altfel, este una dintre cele mai populare țări din Europa, în care se filmează constant filme cu actori de top.

Mai mult, conform presei din Irlanda, Crowe va avea mai multe discuții cu un preot catolic din această țară în încercarea de a intra cât mai bine în pielea personajului pe care îl interpretează. Crowe își dorește să afle cât mai mult despre gesturile pe care trebuie să le facă și despre mimica feței, astfel că a dorit să primească sfaturi de la un om care se ocupă cu acest lucru din dorința de a avea o prestație cât mai bună.

Russell Crowe, printre cei mai activi actori ai momentului

Dacă The Pope's Exorcist este așteptat să fie lansat în 2023, fanii îl vor putea vedea pe Russell Crowe și în câteva producții care vor apărea anul acesta. Spre exemplu, una dintre ele este Poker Face. În această producție, Crowe interpretează atât rolul de regizor cât și cel de actor principal. El este un milionar pasionat de poker, care se pricepe foarte bine la acest joc. Iar el le propune un târg amicilor săi: să-i îmbogățească prin câștiguri pe care nici nu le visau, în schimbul dezvăluirii celor mai intime secrete. Producția va apărea pe 30 decembrie și este așteptată cu siguranță cu mult interes atât de cei care joacă poker dornici să-l vadă în acțiune pe Crowe, dar și de cei care preferă filmele cu mult suspans.

Pe lângă Russell Crowe, din distribuția Poker Face se mai regăsesc Liam Hemsworth, Jacqueline McKenzie, Jemima Quinn, Elsa Pataky, Lynn Gilmartin, Oscar Michell, RZA, Daniel MacPherson și Matt Nable. Pentru Crowe, acesta va fi al doilea film pe care îl regizează, după The Water Diviner, producție care a câștigat Oscarul Australian în 2015.

În septembrie 2022 va avea loc lansarea unui alt film din distribuția căruia face parte Russell Crowe, The Greatest Beer Run Ever. Pe lângă Crowe, pe lista cu actori anunțați se mai află Zac Efron, Bill Murray și Jake Picking. Lansarea va avea loc la Festivalul Internațional de Film de la Toronto. The Georgetown Project este un thriller horror în care se regăsește și numele lui Crowe, iar actorul acordă atenție și producțiilor cu super-eroi, astfel că pe 13 ianuarie 2023 va avea loc premiera Kraven the Hunter din Universul Marvel.

888poker este parte din 888 Romania Limited, operator economic care are licența Clasa I ONJN L1160654W000324, valabilă în perioada 1 septembrie 2016 – 31 august 2026.