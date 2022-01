Pe VOYO găsești cele mai tari faze ale sezonului 19 din Las Fierbinți!

Cel mai urmărit serial de comedie din România îi face pe români să râdă din 2012 și promite încă foarte mult.

Cu episoadele speciale de 1 Decembrie și de Crăciun, dar și cu povești haioase spuse săptămânal, primarul Vasile, Giani, Bobiță, Dorel, Gianina și toate personajele din satul "Fierbințenilor" ne amuză de fiecare dată.

Pentru cei care vor să râdă dublu, Las Fierbinți are pe VOYO un Best Off cu cele mai tari faze din sezonul 19. Regăsim momentul în care Bobiță își găsește ceasul pentru care îl bătuse deja pe Ardiles, crezând că acesta l-a furat, momentul în care Dorel și Ardiles fac afaceri cu trotinete, partea în care Dorel s-a făcut taliban, că și ei "este oameni" și câte și mai câte!

