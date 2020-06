Premiile Gopo 2020. Dana Rogoz, în fața primului premiu pentru interpretare într-un film românesc

Anul a debutat cu speranțe mari pentru Dana Rogoz, nominalizată în premieră la Premiile Gopo. Însă, pandemia de coronavirus i-a schimbat planurile profesionale și a făcut-o să se concentreze mai mult pe viața de familie.

La 20 mai, Dana Rogoz a născut pentru a două oară, o fetiță pe care a botezat-o Lia Elena. Momentele pline de emoție pe care le trăiește de atunci au cam eclipsat un alt eveniment important din viața ei – nominalizarea la Premiile Gopo 2020 pentru prestația din filmul „MO”. Dana Rogoz se află în fața primului ei premiu pentru interpretare, în rol principal.

Evenimentul va avea loc la 29 iunie, la Verde Stop Arena din București, și va fi transmis live de PROTVPlus.ro. Pe 1 iulie, evenimentul va putea fi urmărit și pe PRO CINEMA.

Aflată la prima nominalizare la Premiile Gopo, Dana Rogoz se luptă pentru statuetă cu Belén Cuesta (Parking), Catrinel Marlon (La Gomera), Cătălina Mihai (Heidi) și Judith State (Monștri.) Criticii o dau drept favorită pe Catrinel Marlon, care face parte din distribuția unui film cum nu s-a mai făcut în România. La Gomera, regizat de Corneliu Porumboiu, are și cele mai multe nominalizări la Gopo în acest an (13).

„MO” e regizat chiar de soțul actriței, Radu Dragomir, care i-a rezervat Danei câteva scene interzise minorilor, în compania lui Răzvan Vasilescu.

Dana Rogoz: „Teatrul și filmul au un examen greu de dat în fața publicului”

Actrița de 34 de ani spune că această perioadă de pauză pentru industria de teatru și film a speriat-o, fiindcă a fost incapabilă să vadă dincolo de incertitudinile momentului.

„Mă bucuram, de exemplu, că filmul MO fusese selectat și la alte festivaluri și ar fi trebuit să își continue inclusiv anul acesta circuitul festivalier, până când toate planurile au fost anulate. În plus, știam că urmează să am o premieră în UK cu un lungmetraj pe care l-am filmat la începutul anului, dar și că la toamnă voi începe filmările pentru un alt film străin. Sigur că am alte priorități în această perioadă, dar, totuși, gândul că nu se știe când voi putea începe un alt proiect în teatru sau film, că nu există această perspectivă clară pentru nimeni din acest domeniu, asta mă sperie”, a spus actrița pentru PROTV.RO.

Dana Rogoz speră că românilor le e dor de teatru și film și că vor lua cu asalt sălile de spectacol când acest lucru va fi posibil.

„Aș vrea că publicului să i se facă dor de teatru și de film văzut în cinema. Tare mult mi-aș dori să se întâmple asta. Dacă nu acum, imediat, măcar mai târziu, căci criza nu pare a se încheia curând. Momentan mi se pare că teatrul și filmul au un examen greu de dat în fața publicului. Sper să-l treacă cu brio și concluzia la finalul acestei pandemii să fie că nu ne putem lipsi de ele”, a mai spus actrița.

