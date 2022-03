Premiile Oscar 2022 | Câștigătorii primelor statuete din acest an

Cea de-a 94-a ediție a Premiilor Oscar își desemnează câștigătorii. Gala, transmisă LIVE de VOYO , are loc la Dolby Theatre din Los Angeles, și-a desemnat primii câștigători.

Câștigători gala Oscar 2022

Cel mai bun film internațional: Drive my car

Cel mai bun actor într-un rol secundar: Troy Kotsur, în filmul CODA

Cel mai bun film de animație: Encanto

Cele mai bune efecte speciale: Dune

Cea mai bună cinematografie: Greig Fraser, Dune

Cel mai bun sunet: Dune

Cel mai bun scenariu original: Kenneth Branagh, pentru Belfast

Cel mai bun scenariu adaptat: Siân Heder, pentru CODA

Cea mai bună actriță în rol secundar : Ariana Debose, West Side Story

Cel mai bun actor în rol secundar: Troy Kotsur, CODA

Cea mai bună actriță în rol principal: Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Cel mai bun actor în rol principal: Will Smith, King Richard.

Lupta continuă la categoria “cel mai bun film”, unde candidează 10 filme: “Belfast”, “CODA”, “Don’t Look Up”, “Drive My Car”, “Dune”, “King Richard”, “Licorice Pizza”, “Nightmare Alley”, “The Power of the Dog”, “West Side Story”.