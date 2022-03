Premiile Oscar 2022 | Lista completă a câștigătorilor. CODA, cel mai bun film al anului

Cea de-a 94-a ediție a Premiilor Oscar s-a încheiat după multe momente plăcute pentru cinematografie, surprinze și un incident despre care mulți spun că nu trebuia să aibă loc. Iată lista completă de câștigători la Premiile Oscar 2022!

Ediția din acest an a Premiilor Oscar nu a fost lipsită de surprize, cum este filmul CODA, recompensat cu Oscar pentru cel mai bun film. Totodată, DUNE a fost campionul serii, cu șase statuete câștigate.

Lista completă cu câștigătorii de la Premiile Oscar 2022

Pentru prima oară după mulți ani, Premiile Academiei Americane de Film au avut zece pelicule nominalizate la categoria Cel mai bun film. Câștigătorul a fost CODA, iar povestea lui este aceasta !

Premiul Oscar 2022 pentru cea mai bună actriță în rol principal

Jessica Chastain a concurat cu Olivia Colman, Penelope Cruz, Nicole Kidman și Kristen Stewart pentru titlul de cea mai bună actriță în rol principal. În final, actrița de 45 de ani a fost recompensată cu Oscar pentru prestația din The Eyes of Tammy Faye.

În discursul ei de mulțumire, actrița a vorbit despre discriminarea la care sunt supuși mulți oameni în SUA.

„Ne confruntăm cu o legislație discriminatorie și bigotă care mătură țara noastră cu singurul scop de a ne despărți în continuare. Există violență și crime motivate de ură care sunt perpetuate asupra civililor nevinovați din întreaga lume. Și în momente ca acestea mă gândesc la Tammy și sunt inspirată de actele ei radicale de dragoste”, a spus Jessica Chastain.

Premiul Oscar 2022 pentru cel mai bun actor în rol principal

Pentru prima dată în carieră, Will Smith a ridicat statueta Oscar pentru cel mai bun rol principal. Actorul, care a mai fost nominalizat de trei ori, a izbucnit în lacrimi când a primit premiul.

„Richard Williams (bărbatul a cărui poveste a fost transpusă în filmul King Richard – n. red.) a fost un apărător feroce al familiei sale. În acest moment din viața mea, în acest moment, sunt copleșit de ceea ce Dumnezeu mă cheamă să fac și să fiu în această lume. Făcând acest film, trebuie să o protejez pe Aunjanue Ellis, care este unul dintre cei mai puternici și mai delicati oameni pe care i-am întâlnit vreodată. Trebuie să le protejez pe Saniyya [Sidney] și Demi [Singleton], cele două actrițe care le-au jucat pe Venus și Serena. Sunt chemat în viața mea să iubesc oamenii, să îi protejez și să fiu un râu pentru poporul meu”, a spus Will Smith pe scenă.

Premiile Oscar 2022 câștigători: lista completă

Cel mai bun film

“Belfast”

“CODA”

“Don’t Look Up”

“Drive My Car”

“Dune”

“King Richard”

“Licorice Pizza”

“Nightmare Alley”

“The Power of the Dog”

“West Side Story”

Cel mai bun actor în rol principal

Javier Bardem, “Being the Ricardos”

Benedict Cumberbatch, “The Power of the Dog”

Andrew Garfield, “Tik Tik Boom!”

Will Smith, “King Richard”

Denzel Washington, “The Tragedy of Macbeth”

Cea mai bună actriță în rol principal

Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”

Olivia Colman, “The Lost Daughter”

Penelope Cruz, “Parallel Mothers”

Nicole Kidman, “Being the Ricardos”

Kristen Stewart, “Spencer”

Cea mai bună actriță în rol secundar

Jessie Buckley, “The Lost Daughter”

Ariana DeBose, “West Side Story”

Judi Dench, “Belfast”

Kirsten Dunst, “The Power of the Dog”

Aunjanue Ellis, “King Richard”

Cel mai bun actor în rol secundar

Ciaran Hinds, “Belfast”

Troy Kotsur, “CODA”

Jesse Plemons, “The Power of the Dog”

J.K. Simmons, “Being the Ricardos”

Kodi Smit-McPhee, “The Power of the Dog”

Cel mai bun regizor

Kenneth Branagh, “Belfast”

Ryusuke Hamaguchi, “Drive My Car”

Paul Thomas Anderson, “Licorice Pizza”

Jane Campion, “The Power of the Dog”

Steven Spielberg, “West Side Story”

Cel mai bun scenariu adaptat

“CODA”

“Drive My Car”

“Dune”

“The Lost Daughter”

“The Power of the Dog”

Cel mai bun scenariu original

“Belfast”

“Don’t Look Up”

“King Richard”

“Licorice Pizza”

“The Worst Person in the World”

Cel mai bun film internațional

“Drive My Car”

“Flee”

“The Hand of God”

“Lunana: A Yak in the Classroom”

“The Worst Person in the World”



Cel mai bun film de animație

“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“The Mitchells vs. The Machine”

“Raya and the Last Dragon”

Cele mai bune efecte speciale

“Dune”

“Free Guy”

“No Time to Die”

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”

“Spider-Man: No Way Home”.



Cea mai bună imagine

DUNE, Greig Fraser

NIGHTMARE ALLEY, Dan Laustsen

THE POWER OF THE DOG, Ari Wegner

THE TRAGEDY OF MACBETH, Bruno Delbonnel

WEST SIDE STORY, Janusz Kaminski

Cele mai bune costume

CRUELLA, Jenny Beavan

CYRANO, Massimo Cantini Parrini and Jacqueline Durran

DUNE, Jacqueline West and Robert Morgan

NIGHTMARE ALLEY, Luis Sequeira

WEST SIDE STORY, Paul Tazewell

Cel mai bun film documentar

SUMMER OF SOUL (...OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED)

ASCENSION

ATTICA

FLEE

WRITING WITH FIRE

Cel mai bun documentar de scurtmetraj

THE QUEEN OF BASKETBALL

AUDIBLE

LEAD ME HOME

THREE SONGS FOR BENAZIR

WHEN WE WERE BULLIES

Cea mai bună editare de film

DUNE

DON'T LOOK UP

KING RICHARD

THE POWER OF THE DOG

ICK, TICK...BOOM!



Cel mai bun machiaj

THE EYES OF TAMMY FAYE

COMING 2 AMERICA

CRUELLA

DUNE

HOUSE OF GUCCI

Cea mai bună coloană sonoră

DUNE, Hans Zimmer

DON'T LOOK UP, Nicholas Britell

ENCANTO, Germaine Franco

PARALLEL MOTHERS, Alberto Iglesias

THE POWER OF THE DOG, Jonny Greenwood

Cel mai bun cântec original

NO TIME TO DIE, din No Time to Die - Billie Eilish și Finneas O'Connell

BE ALIVE, din King Richard - DIXSON și Beyoncé Knowles-Carter

DOS ORUGUITAS, din Encanto - Lin-Manuel Miranda

DOWN TO JOY, din Belfast - Van Morrison

SOMEHOW YOU DO, din Four Good Days - Diane Warren



Fotografii: Getty Images