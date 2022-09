Primul film „Avatar” este din nou la cinema! Când poate fi văzut

Echipa Forum Film a anunțat lansările cinematografice ale sezonului în cadrul unui eveniment spectaculos la care au participat peste 200 de invitați – jurnaliști, generatori de conținut, parteneri și colaboratori.

“Avatar” - A Touch of Blue a fost conceptul câștigător al acestui eveniment, organizat într-un decor inspirat de planeta Pandora, elementele care au făcut diferența au fost detaliile – dress code, locatie, imagini, lumini, tatuaje, make-up corner, video 360˚.

Animații, filme de familie, producții fantastice, drame, filme istorice, romantice, western sau thrillere, musicaluri, francize celebre ca Star Wars, Universul Marvel, lumea Disney, Pixar, în total 194 de producții cinematografice distribuite de echipa Forum Film în ultimii 12 ani pe marele ecran cu bucurie și recunoștință.

„După 194 de filme distribuite în România în ultimii 12 ani putem spune că viața bate filmul. Ultimii ani au fost imprevizibili și ceea ce ne-a ținut pe linia de plutire în momentele cele mai grele a fost speranța. Exact ca-n filme, nu? Iar dacă este un film care e sinonim cu speranța și reziliența, acela este cu siguranța Avatar al lui James Cameron, cea mai amplă și de succes producție cinematografică de pana acum. Pentru că nu e niciodată vorba doar despre ce este filmul, ci mai ales despre cum este filmul, ce distribuție are și ce atmosferă redă, ce efecte speciale, cum te face să te simți, cum te transformă experiența vizionării lui. Pentru că orice film văzut e o piesă pusă în puzzle-ul transformării și dezvoltării personale, iar noi sunt mândri și bucuroși că putem contribui la asta.” a declarat Andreea Zidaru, Manager General Forum Film România.

Cinefilii sunt invitați începând cu 23 septembrie să vizioneze din nou la cinema primul film „Avatar”, super hit-ul de box office al lui James Cameron, cu imagine și sunet remasterizate (4K, HDR). Numit de critici “game-changer”, „Avatar” a fost filmul care a schimbat nu doar regulile jocului, ci chiar jocul cu totul. Producția a rămas blockbuster-ul cu cele mai mari încasări din istoria filmului, depășind suma de 2,8 miliarde de dolari.

După 13 ani, fanii Avatar se vor bucura în luna decembrie de cea de-a doua parte a francizei. – „Avatar: The Way of Water” Succesul imens de care s-a bucurat prima parte din „Avatar” l-a încurajat pe regizorul James Cameron să decidă continuarea francizei, anunțând încă patru sequel-uri, care vor fi lansate până în 2028.

Dar până la noua aventură de pe planeta Pandora, ]n octombrie ne așteaptă în cinematografe filmul „Amsterdam”, cel mai nou film al lui David O. Russell, care promite să fie o producție trepidantă si spectaculoasă, cu un casting de invidiat, în luna noiembrie, de la Studiourile Marvel premiera pentru „Black Panther: Wakanda Forever”, al cărui teaser trailer a obținut 172 milioane de vizualizări în primele 24 de ore de la lansare, devenind unul dintre cele mai importante și vizionate trailere ale unui film cu supereroi din Universul Cinematografic Marvel (MCU). Plus animația “O lume ciudată” de la Disney și filmul „The Menu”, un thriller cu personaje si degustări exclusiviste, o fuziune inedită de horror și comedie.

