Radu Restivan, despre cum au decurs filmările pentru documentarul La Cota 10.000

La Cota 10.000 este un proiect gândit înaintea pandemiei, însă această situație nu i-a împiedicat să-l ducă la bun sfârșit în această perioadă.

Într-un interviu pentru protvplus.ro, producătorul documentarului La Cota 10.000, Radu Restivan, spune că și-a dorit să le ofere oamenilor o speranță și să-i îndemne să-și facă puțin curaj să iasă din zona lor de confort și să meargă în acea zonă unde nu este aglomerat, und e se pot regăsi și unde pot descoperi alergarea montană.

"La Cota 10.000 este o chestiune utopică, deoarece nu exi stă un munte înalt de 10.000 de metri, doar că am vrut să atingem ceva imposibil în munții din România și să arătăm frumusețile Carpaților din pricipalele grupe muntoase din România: Retezat, Făgăraș, Bucegi, Ciucaș și Ceahlău, astfel încât să creăm o imaginie idilică a ceea ce înseamnă Carpații din România și cât de frumoși sunt dacă îi explorezi.", a adăugat Radu Restivan.

În ceea ce privește filmările pentru un astfel de documentar, Radu Restivan a spus că: "Procesul din spate este destul de complicat, deoarece expediția este foarte dificilă de a acumula 10.000 de metri diferență pozitivă de nivel în mai puțin de o săptămână, ceea ce chiar este foarte greu. Dimineața începeam o tură în masivul Retezat, după care terminam tura, trăgeam interviuri, conduceam până în Făgăraș, ne culcam, iar a doua zi o luam de la capăt."

Echipa de producție a căutat alergători care nu sunt neapărat profesioniști, ci alergători care să transmită emoție și să transmită dragostea pentru munte pentru oamenii care nu au descoperit-o momentan. Denisa Dragomir, alergătoare profesionistă și campioană mondială de sky running, a luat și ea parte la acest proiect. De asemenea, a mai participat și un alergător de origine portugheză care se află în România de 14 ani. Acesta a specificat în film că: "Iubește Portugalia pentru plajă și pentru mare și iubește România pentru munte."

Peisajele idilice și cadrele superbe care se regăsesc în acest film, au în spate multă muncă și dedicare. Sute de km pe șosea, puține ore de dormit și extrem de multe ore petrecute pe munte și-au spus cuvântul în anumite zile: "În Bucegi când ne-am întâlnit cu vremea rea, nu doar că energia era pe minus pentru toată lumea, dar ne-a și căzut puțin moralul și în momentul acela nu știam cum o să reușim să ajungem la finish, pentru că eram epuizați. Mulți dintre noi ne-am confruntat cu crampe, contracturi musculare, accidentări. Eu, personal, am avut o tăietură în ambele tălpi. Abia mai puteam să merg. Am strâns din dinți și am mers mai departe."

Radu Restivan le-a oferit un sfat celor care vor să se apuce de drumeție montană sau de alergare montană: "Din cele 5 trasee pe care au fost, el recomandă să înceapă cu Ciucaș sau Ceahlău care sunt mai abordabile. Bucegii mi se par o zonă mai intermediară, trebuie un pic de experiență. Iar pentru Retezat și Făgăraș, Vârful Peleaga e dificil de atins, este o zonă cu multe pietre, iar Vârful Moldovean este extrem de greu. Așadar, aș recomanda genul acesta de traseu care este și lung și cu foarte multă difirență de nivel să fie făcut după ce se acomodează câteva luni sau ani cu turele mai ușoare pe munte."

Premiera documentarului a avut loc pe data de 13 noiembrie la Transylvania Mountain Festival, iar juriul festivalului a inclus documentarul La Cota 10.000 în OFFICIAL SELECTION FOR BEST FILM 2020.

Creditele pentru acest documentar aparțin:

Regie: Dan Petru și Radu Restivan

Producer: Radu Restivan

Associate producer: Florin Ivan

Imagine: Radu Restivan, Adrian Crapciu, Denisa Dragomir

Operator dronă: Radu Restivan

Productions assistants: Cătălin Preda, Ana-Maria Mîndruță

Video edit & color grading: Dan Petru

360 video edit: Bogdan Trestianu

Muzică: Alexandru Suciu

Copywriter: Ionuț Pașolea

Art director: Șerban Chițu

Alergători: Denisa Dragomir, Petronela Tabalae, Eduardo Gomes, Bogdan Ioniță, Radu Restivan, Ciprian Tiron

Team support: Larisa Radu, Dorin Georgescu

Traducere și subtitrări: Karina Kraft, Horia Vasilief