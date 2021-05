Robert Pattinson a împlinit 35 de ani. Cum a evoluat cariera starului din Twilight

Simpaticul actor Robert Pattinson împlinește astăzi 35 de ani. Starul din Twilight a cunoscut celebritatea pe când era destul de tânăr. El avea doar 21 de ani când a fost ales să-l joace pe misteriosul Edward Cullen. Succesul filmului i-a adus o popularitate la care nu a visat vreodată.

În prezent, Robert Pattinson se poate bucura de distribuții importante la Hollywood. Cel mai nou proiect al său este filmul ”The Batman”, în regia lui Matt Reeves, unde interpretează rolul principal.

Robert Pattinson nu a încetat niciodată să fie un fenomen după ce l-a jucat pe Edward Cullen în seria „Twilight” în cinci părți, care a încasat 3,3 miliarde de dolari în întreaga lume și l-a transformat în cel mai seducător personaj de la Leonardo DiCaprio în „Titanic”. (vezi în galeria foto cum arată Pattinson în prezent)



Dar după ce franciza s-a încheiat în 2012, Pattinson a luat calea opusă față de blockbuster-urile de masă, lucrând în schimb cu autori independenți precum David Cronenberg („Maps to the Stars” și „Cosmopolis”), James Gray („The Lost City of Z”) , frații Safdie („Good Time”), Claire Denis („High Life”) și David Michôd („The Rover” și „The King”). Lui Pattinson i-a plăcut să joace roluri de bărbați obișnuiți, fără a fi nevoit să-și facă griji cu privire la publicitatea și așteptările publicului.

Pe lângă actorie, Robert Pattinson se filmează în campanii publicitare pentru diverse case de modă. El știe să cânte la pian și chitară. Actorul poate fi auzit cântând, printre altele, pe coloana sonoră a filmului Twilight.



Sursă foto: Getty Images

