“Romanian Tradition”, real succes pe Youtube. Ce loc ocupă în trending

În 2019, Pavel Bartoș și-a făcut debutul ca regizor de film, iar primul său scurtmetraj, „Romanian Tradition”, a fost vizionat anul acesta, pe 29 mai, în premieră, la PRO TV. A doua zi, pe 30 mai, filmul a fost lansat și pe Youtube, pe canalul oficial al lui Pavel Bartoș.

Scurmetrajul s-a bucurat de un real succes, fiind lider de audiență. Mai mult, la 48 de ore de la lansarea pe Youtube, “Romanian Tradition” este în trending, pe locul 22, cu peste 234 de mii de vizionări.

Comedia românească regizată de Pavel Bartoș prezintă experiența a doi studenți care nimeresc din întâmplare la o nuntă de la sat și, încercând să respecte toate tradițiile românești, deturnează nunta.



Scurtmetrajul are o distribuție de nota 10, printre care îi regăsim pe Adrian Titieni, Elvira Deatcu, Alexandru Papadopol, Vladimir Purdel și Cătălin Neamțu.

“Scenariul îl aveam în minte de 20 de ani, dar l-am scris într-o noapte, preproducția în 2 săptămâni, am filmat în 3 zile şi 2 nopţi. Și tocmai de aceea, vrea să mulțumesc din suflet echipei de producție și actorilor care m-au înțeles și au sărit cu mine în această aventură pe care am dus-o la capăt atât de bine. Sunt fericit că primul meu film a fost difuzat chiar după finala show-ului, am avut emoții mari și mă bucur că atât de multă lume a fost alături de mine și echipa mea. Faptul că a fost atât de bine primit pe YouTube este o surpriză și o mare bucurie pentru mine. Iar pentru cei care încă nu au apucat să-l vadă: Vizionare plăcută!”, a declarat Pavel Bartoș.