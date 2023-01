Romina, VTM!, încasări de milioane de lei în prima săptămână de prezență în cinematografe

Românii au luat cu asalt sălile de cinema pentru a vedea filmul Romina, VTM!, cu Nicole Cherry și Bogdan de la Ploiești în rolurile principale. Comedia realizată de aceeași echipă din spatele succesului „Teambuilding” a generat încasări substanțiale în prima săptămână.

Indiferent care ar fi gusturile tale în materie de artă cinematografică, succesul de box-office se măsoară în bani. Numărul mare de spectatori în cinematografe la filmul Romina, VTM! demonstrează că filmul a stârnit curiozitatea cinefililor.

În perioada 2-8 ianuarie 2023, filmul a generat încasări de peste 6,5 milioane de lei (aproape 1,4 milioane de dolari), mult peste Avatar: The Way of Water (2,9 milioane lei), aflat în a patra săptămână de proiecții.

Conform informațiilor puse la dispoziție de Cinemagia, 233.208 români au văzut filmul la cinema în perioada menționată.

Romina, VTM a performat mai bine decât Teambuilding în pre-sale , generând peste 35.000 de comenzi în așteptare la achiziția de bilete.

„Această performanță ne bucură foarte mult. Este un semn foarte bun, nu doar pentru Romina, VTM!, ci și pentru filmul românesc în general. Faptul că românii au un apetit atât de mare să meargă în sala de cinema este îmbucurător și sperăm ca cei care au fost la cinema să le spună și prietenilor lor să meargă la film”, spunea Selly la momentul respectiv.

Teambuilding rămâne cel mai de succes film românesc din toate timpurile, cu 983.000 de bilete vândute în cinema și încasări de peste 23,4 milioane de lei (4,7 milioane dolari).

