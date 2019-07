Russell Crowe, de nerecunoscut. Cum arată acum cel mai sexy gladiator din istoria filmului

Russell Crowe, actorul principal din filmul Gladiatorul, este de nerecunoscut după transformarea pentru noul său proiect, The Loudest Voice In The Room.

Faimosul "Gladiator" pare mai bătrân cu 20 de ani, acesta fiind surprins de paparazzi după filmări, îmbrăcat într-un costum cu dungi verticale, cu chelie și cu părul încărunțit, sprijinindu-se de un baston. Acesta a petrecut zilnic câteva ore bune pe scaunul de la machiaj deoarece chipul acestuia este total schimbat.

Russell va juca rolul lui Roger Alies, fostul director al postului de televiziue Fox News. Asemănarea dintre cei doi este aproape perfectă, acesta având fața acoperită cu aproximativ 3 kilograme de latex și silicon. De asemenea, actorul în vârstă de 54 de ani poartă un costum din spandex umplut cu poliester pe sub haine pentru a crea iluzia de kilograme în plus.

Fanii au comentat pe Twitter look-ul temporar al lui Russell Crowe, transmițând cuvinte de laudă persoanelor care au stat în spatele acestei transformări.

“Sunt uimită de transformarea ta! Incredibili make-up artiști.”

”Nu am cuvinte, decât OMG..o transformare impresionantă”

“Dacă te întâlneam pe stradă, nu te-aș fi recunoscut! O lucrare fantastică!”

Noul show al lui Russell, The Loudest Voice In The Room, va aduce în prim plan viața directorului executive al postului de televiziue Fox News, Roger Alies, care a fost subiectul unor acuzații de hărțuire sexuală. După acest incident, acesta a fost concediat.

Roger Alies a murit la vârsta de 77 de ani.

Vezi și: Profil de celebritate - Tom Hardy