Sacha Baron Cohen renunță la Borat, personajul care i-a adus un Glob de Aur: „E prea periculos”

Borat nu va mai avea parte de aventuri, nici în America, nici în Kazakhstan, și va rămâne doar o amintire. Sacha Baron Cohen a dezvăluit că nu va mai juca rolul personajului care i-a adus un Glob de Aur în 2007.

Sacha Baron Cohen (49 de ani) nu-l mai vrea pe Borat în viața lui, iar actorul a dezvăluit și motivele. Într-un interviu acordat etonline.com, comediantul englez a mărturisit că acest rol este prea periculos pentru securitatea lui.

Citește și

„A devenit prea periculos. De câteva ori a trebuit să port vestă antiglonț înainte de a filma o scenă, și nu vrei să faci asta de prea multe ori în viață. Am fost norocos că am scăpat de data asta, așa că nu o s-o mai fac. Nu-mi forțez norocul încă o dată”, a declarat actorul.

Sacha Baron Cohen a șocat în primul film Borat, când a intrat în pielea personajului de ficțiune Borat, un jurnalist din Kazakhstan care călătorește în America pentru a realiza un documentar. În tot acest timp, cei intervievați nu știu că el interpretează un rol.

Filmul din 2006 a avut o continuare în 2020, film care a fost difuzat de platforma de streaming Amazon Prime.

Borat a oripilat America cu aparițiile sale în public și cu convingerile sale despre democrație, politică occidentală și rolul femeilor în societate. Însă, personajul care a stârnit, totuși, râsete în Occident, nu a fost atât de îndrăgit în Kazakhstan, țara din care, chipurile, provine.

După ce personajul a devenit popular în SUA, site-ul personal al comendiantului a fost blocat în Kazakhstan. Mai mult, studenții kazahi din Marea Britanie și SUA au fost scandalizați de personaj, deoarece colegii lor din SUA și Regat credeau că filmul arată fața reală a țării lor de origine.

Yerlan Askarbekov, responsabilul de comunicare al British Council în Kazakhstan, scria în bbc.com că „singurul lucru adevărat despre Kazakhstan (în filmul Borat – n.red.) este poziția țării pe hartă”.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: Cu Rodica Mandache: „Toată viața am fost invidioasă?