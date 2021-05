Serialul Django, cu Matthias Schoenaerts în rolul principal, se filmează în România

În urmă cu câteva zile au început filmările serialului de televiziune Django cu Matthias Schoenaerts în rolul principal, o superproducție europeană realizată de Cattleya - Italia și prestigioasa companie franceză Atlantique Productions - parte a grupului Mediawan în colaborare cu Odeon Fiction, StudioCanal și compania românească de producție Frame Film.

Django reimaginează pentru televiziune universul cinematografic al westernului spaghetti și personajul emblematic din celebrul film al lui Sergio Corbucci, film care a lansat cariera actorului italian Franco Nero și l-a inspirat pe Quentin Tarantino în adaptarea originală "Django Unchained".

Primul sezon al serialului Django, o adaptare liberă a filmului original, va avea 10 episoade, este filmat integral în România si va fi difuzat pe rețelele de televiziune și streaming din întreaga lume.

Este cea mai mare producție de televiziune din toate timpurile realizată în România și una dintre cele mai mari producții cinematografice internaționale după Cold Mountain.

Primele episoade sunt regizate de Francesca Comencini (regizoarea serialului Gomorra), care semnează și direcția artistică a serialului, după un scenariu de Leonardo Fasoli și Maddalena Ravagli, (aceeași echipă care a creat serialele de mare succes Gomorra și ZeroZeroZero) . Cei doi au colaborat la treatmentul întregului serial cu Francesco Cenni și Michele Pellegrini, iar scriitorul american Max Hurwitz ( ZeroZeroZero, Manhunt), semnează două episoade.

Django este o producție impresionantă din a cărei echipă internațională fac parte peste 300 de tehnicieni și artiști români și europeni, aflați în acest moment în orașul Brașov, în jurul căruia se desfășoară în acest moment filmările.

Django, rolul titular, este interpretat de actorul belgian Matthias Schoenaerts . La 13 ani juca în "Daens", în regia lui Stijn Coninx, nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film străin în 1992. Schoenaerts este cunoscut pentru rolurile sale din Loft, Bullhead (nominalizat la Oscar), Rust and Bone (nominalizat la premmile BAFTA și Globul de Aur în 2012, și Premiul César pentru Cel mai promițător actor în 2012), The Danish Girl sau Red Sparrow.

Faimoasa actrița suedeză Noomi Rapace, care și-a câștigat notorietatea internațională în seria suedeză The Girl with the Dragon Tatoo, interpretează rolul principalului antagonist al serialului, puternica și necruțătoarea Elisabeth. Noomi Rapace a apărut în ultimii ani în numeroase producții hollywodiene, printre care Sherlock Holmes: A Game of Shadows, al lui Guy Ritchie, "Prometheus", al lui Ridley Scott, în filmele independente Daisy Diamond și Secrets We Keep și în What Happened to Monday, o producție filmată la București în 2016.

În rolul lui John Ellis îl regăsim pe actorul britanic Nicholas Pinnock, cunoscut din serialele Marcella, Top Boy, Counterpart, Criminal:UK și For Life și în westernul The Keeping Room, o producție internațională filmată în România în 2013,

Rolul principal feminin, Sarah, fiica lui Django, este interpretat de un star în devenire, tânăra și talentata actriță germană Lisa Vicari, cunoscută spectatorilor români din serialul original german "DARK", produs de Netflix.

Filmările serialului Django au loc integral în România, din mai până în noiembrie 2021, în numeroase locații spectaculoase din țară, în jurul Brașovului, în București și in Dobrogea.

În satul Racoș lângă Brașov, echipa serialului a construit impresionantul decor al orașului New Babylon. Decorul, imaginat de scenograful Paki Meduri și construit de echipa filmului din lemn și materiale arhaice, după metode de acum mai bine de 150 de ani, cu atenție pentru detalii și grijă pentru respectarea spațiului natural, reconstituie cu acuratețe stilul epocii din Vestul Americii într-o locație fabuloasă care amintește de celebrul Grand Canyon din Arizona.

Acțiunea se petrece în Vestul Salbatic al Americii anilor 1870, după Războiul Civil. Eroii serialului John și Sarah au întemeiat New Babylon, un oraș rebel populat de proscriși și refugiați din toate rasele și credințele. Eroul nostru, enigmaticul Django, sosește în orașul ascuns din Vest în căutarea fiicei lui, Sarah. Este încă bântuit de tragedia uciderii familiei lui în urmă cu opt ani, în timp ce era plecat la război, însă speră că fiica lui a supraviețuit. Este surprins să o găsească chiar aici, acum o tânără femeie, pe cale să se căsătorească cu John, liderul orașului. Dar Sarah se teme că prezența lui va pune în pericol orașul și îi cere să plece. Django devine însă un aliat nesperat al proscrișilor din New Babylon în confruntarea cu un adversar mult mai puternic. Povestea serialului, plină de neprevăzut, obstacole și răsturnări de situație, scoate la iveală secrete devastatoare din trecut cărora protagoniștii trebuie să le facă față într-o lume nouă și nemiloasă.

Echipa română de producție a serialului DJANGO din partea Frame Film este condusă de Andrei Boncea, Claudia Stavrositu și Adrian Codoi.

Andrei Boncea, Frame Film: “Serialul de televiziune Django este un proiect cinematografic foarte ambitios și suntem bucuroși și onorați că participăm la realizarea lui. Am arătat și la precedentele mari producții realizate de Frame Film că avem o echipă de producție de nivel internațional, artiști și tehnicieni foarte bine pregătiți pentru fiecare dintre departamentele unei asemenea producții grandioase. Este o impresionantă desfăsurare de forțe, și o investiție majoră în infrastructura locală de producție. E un proiect care marchează intrarea industriei locale de film și televiziune într-o nouă eră, cea a super producțiilor internaționale, și este cu atât mai important cu cât această producție a fost pregătită și a reușit să înceapă filmările în această perioadă încă dominată de restricții, în plină pandemie. Suportul real al Guvernului României pentru această industrie și pentru credibilitatea noastră internațională este acum mai important decât oricând, și sper, împreună cu colegii mei din industrie și partenerii noștri internaționali ca autoritățile să înțeleagă contribuția culturală și economică semnificativă a acestui sector și să deblocheze de urgență schema de ajutor de stat pentru industria cinematografică, aflată în acest moment în administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

In piața foarte competitivă a cinematografiei mondiale, locațiile naturale în care se filmează serialele internaționale de succes au șansa să devină atracții turistice majore, și să accelereze dezvoltarea economică a comunităților care găzduiesc filmările unor astfel de super producții. Django poate deveni pentru Brasov și Racoș ceea ce a insemnat Game of Thrones pentru Dubrovnik, o destinație favorită pentru turiști din România și din toată lumea, în căutarea fabulosului Vest Sălbatic cinematografic creat serialul Django în România.”

Serialul Django nu ar fi fost posibil în România dacă nu ar fi existat programul de "cash rebate" pentru industria cinematografică instituit de Guvernul României în 2018. Acest program presupune returnarea către producțiile străine a 35% din costurile eligibile plătite în România. Este un ajutor de stat promis de statul român în dorința de a atrage producții internaționale și de a stimula industria de film și infrastructura locală, însă în realitate finanțat integral de producătorii straini. Statul român colectează din taxe la bugetul de stat o sumă semnificativ mai mare înainte de a plăti ajutorul de stat.

Aceasă facilitate pentru industria cinematografică se regăsește într-o formă sau alta în marea majoritatea a țărilor europene, aflate astăzi într-o competiție foarte strânsă pentru un segment din această piață importantă. În Ungaria, de exemplu o schemă similară aduce astăzi peste 1 miliard de euro pe an și a produs o adevărată revoluție în industria locală de cinema.

Efectele unei astfel de scheme sunt evidente în dezvoltarea turistică și economică a comunităților unde producțile internaționale celebre își aleg locațiile de filmare. Orașul Dubrovnik, din Croația a înregistrat de exemplu o creștere masivă a încasărilor provenite din turism, după producția serialului HBO Game of Thrones.

În România, acest program a fost inițiat și derulat cu sincope încă de la început. Prin eforturile continue și comune ale producătorilor români de cinema, uniți în Alianța Producătorilor de Film, schema de ajutor de stat pentru industria cinematografică este promovată la nivel internațional și interesul pentru România, pentru resursele, locațiile extraordinare și profesioniștii de excepție din industrie, au crescut simțitor, în ciuda dificultăților create de pandemie și de administrarea schemei de către autoritățile statului. Alianța speră ca Guvernul României să își onoreze cât mai curând angajamentele internaționale pe care și le-a asumat cu această schemă.

Despre producători

Atlantique Productions este parte a grupului Mediawan, cel mai important conglomerat media din Franța, și este leader-ul în producția de televiziune în Franța. Printre creditele importante ale Atlantique, o companie cunoscută pentru creativitate, originalitate și deschidere către piața internațională regăsim serialele Eden", Hierro, Midnight Sun și mai ales serialul de mare succes Borgia In 2019, Atlantique a produs serialul The Eddy al lui Damien Chazzele, premiat cu Oscar pentru Lala Land.

Cattleya este una dintre cele mai importante companii de producție de film și televiziune din Italia. Cu peste 70 de filme de lung metraj la activ și numeroase proiecte de televiziune, compania de producție, a devenit în ultimii ani unul dintre producătorii majori de seriale de televiziune pentru piața italiană și internațională. Serialele Romanzo Criminale și Gomorra, apreciate atât de public cât și de critici, au așezat compania în topul producătorilor europeni, iar producțiile recente, Suburra, ZeroZeroZero, Summertime și Romulus au consolidat poziția și reputația companiei în piața internațională.

Aceasta nu este prima colaborare românească a companiei italiene. În 2002, Cattleya a filmat în România la Studiourile Mediapro din Buftea, producția Callas Forever, ultimul film al lui Franco Zefirelli, cu Fanny Ardant și Jeremy Irons în rolurile principale.

Frame Film este o companie românească de producție de film și televiziune creată de Andrei Boncea și Dragoș Buliga. Dragoș Buliga este regizorul și producătorul popularului serial românesc de comedie Las Fierbinți, serialul cu cea mai mare audiență din România, aflat acum în producție la sezonul 19. Andrei Boncea a fost unul dintre producătorii executivi ai filmului Joyeux Noel, nominalizat in 2005 la Oscar pentru cel mai bun film străin, dar și pentru filmul lui Costa Gavras, Amen sau pentru filmul lui Franco Zeffirelli, Callas Forever, (produs în urmă cu două decenii chiar de Cattleya în Buftea) . Andrei Boncea a produs California Dreamin' , filmul de debut al regretatului Cristian Nemescu, film premiat cu prestigiosul trofeu Un Certain Regard la Cannes în 2007.

Dragoș Buliga și Andrei Boncea, prin Frame Film, sunt coproducătorii uneia dintre cele mai mari producții cinematografice realizate în România în ultimii 10 ani, The The Protégé, în regia lui Martin Campbell (regizorul filmelor din seria James Bond - Godeneye, Casino Royale) cu Samuel L. Jackson, Michael Keaton și Maggie Q,. Aceeași casă de producție a realizat The Wanderers / Vânătorul de Spirite (regia Dragoș Buliga) cu Armand Assante și Lior Ashkenazi – lansat în 2018 în România și premiat la 7 festivaluri internaționale-, dar și serialele de televiziune Atletico Textila, Triplusec, Ai Noștri, a căror producție executivă a fost asigurată de echipa Claudia Stavrositu și Adrian Codoi, aceeași care care a produs pentru Frame Film în 2019 thriller-ul supernatural Dampyr, în regia lui Ricardo Chemello, cu Wade Briggs, Frida Gustavsson și Stuart Martin.

Sursă foto: Getty Images