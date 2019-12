“Star Wars: Skywalker – Ascensiunea”, un film ca un roller coaster

Un singur film are premiera în cinematografele din România în acest weekend: “Star Wars: The Rise of Skywalker” (“Star Wars: Skywalker - Ascensiunea”). În regia lui J.J. Abrams, cel de-al nouălea și ultimul capitol din saga lui Skywalker va doborî probabil noi recorduri de audiență, în România și în lume.

Primele review-uri au început deja să apară, iar publicația americană „Variety” notează că “niciun film Star Wars nu poate reproduce emoțiile din urmă cu 40 de ani, însă [...] ultimul capitol se poate apropia mai mult decât orice alt film Star Wars apărut între timp”.

„Skywalker – Ascensiunea trebuie să ofere fanilor un final emoționant și revelator. Filmul trebuie să răspundă la o mulțime de întrebări și să lămurească o sumă de mistere rămase fără explicație. Dacă, peste ani, cineva va urmări Saga Skywalker, toate cele 9 filme, vreau să mă asigur că acest ipotetic viitor spectator va avea în fața ochilor o poveste nu doar emoționantă și captivantă, ci și legată, plauzibilă, coerentă”, a declarat JJ Abrams, regizorul filmului.

Pentru fanii Star Wars a avut loc aseară vizionarea în avanpremieră a filmului. S-au bucurat de experiența IMAX pe cel mai mare ecran din România peste 350 de invitați, printre ei numărându-se și Smiley, BRomania, Vali Bărbulescu, Larisa Iordache, Laura Mușuroia, Andrei Leonte și Alin Gălățescu.

“Star Wars: The Rise of Skywalker” (“Star Wars: Skywalker – Ascensiunea”) a oferit spectatorilor finalul pe care îl merită saga Skywalker, plus momente emoționante, înfruntări epice, răsturnări de situații și un final pe măsură: emoționant, revelator și apoteotic.

Vezi și: John Boyega era să dea de gol cel mai nou film Star Wars