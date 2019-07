The Beatles dispare din memoria oamenilor în noul film Yesterday

Let it be, Hey Jude, Ob-La-Di Ob-La-Da, All You Need Is Love și Yesterday sunt numai o parte din melodiile celebrei trupe care apar în film. Mesajul acestora rămâne încă la fel de puternic și după trecerea anilor. Filmul are și momente frapante, când Jack se ceartă cu prietenii săi sau când apar scene de gelozie între muzicieni.



Muzica celor 4 din Beatles prinde viață și are același impact, chiar și în interpretarea altui artist.



Filmul te face să simți și să înțelegi importanța MUZICII! Vezi cât de mult poate o (simplă) piesă să schimbe gândirea oamenilor și să le trasnforme sufletul. De asemenea, acesta amintește de momentul istoric The Beatles și de impactul pe care formația l-a avut asupra întregii lumi.