The Lady of Heaven, filmul care te va face să înțelegi mai bine Islamul. „Povestea nu s-a mai spus până acum”

Un film care promite să schimbe mentalități și să risipească prejudecățile a fost prezentat oficial la Cannes. „The Lady of Heaven” este o poveste care n-a mai fost spusă niciodată până acum, iar PRO TV a vorbit cu echipa de producție.

Poveștile care sunt aduse în premieră pe marile ecrane au cel mai mare succes la public. Dar chiar și una arabă? Husaain Ashmere, producătorul executiv al peliculei The Lady of Heaven, spune că da.

Filmul a fost prezentat oficial la Festivalul de la Cannes, la 10 iulie, iar acum e așteptat cu sufletul la gură de cinefilii din toată lumea.

Tot la Cannes, dar cu o zi înainte de evenimentul de covor roșu, filmul a fost premiat pentru cele mai bune efecte vizuale în cadrul galei I Success Awards , eveniment găzduit de Vila Forbes.

Atunci am avut privilegiul de a vorbi cu Husaain Ashmere despre succesul pe care mizează echipa de producție.

The Lady of Heaven este o poveste despre Fatima, fiica profetului Mohamed, care ocupă un rol important în cultura și viața fiecărui musulman.

„Nu a mai fost făcut niciodată un asemenea film, în cinematografia occidentală. Pentru a evita anumite îngrijorări referitoare la prezentarea feței actorului care joacă rolul sfântului profet sau fețele altor personaje sfinte, le-am schimbat înfățișarea folosind ultimele tehnologii de imagerie generată de computer (CGI). Așadar, sunt fețe generate de calculator, dar arată extrem de real”, ne spune Hussain Ashmere (foto), care este producător executiv.

Scenariul a fost scris de șeicul Yasser Al-Habib, iar regia e semnată Eli King. În rolurile principale joacă Ray Fearon (The Beauty and the Beast), Mark Anthony Brighton (Doctor Strange), Denise Black (The Last Tree) și Albane Courtois.

The Lady of Heaven este o producție britanică a companiei de producție Enlightened Kingdom. Regizorul britanic John Stephenson a numit-o deja o combinație între „Lawrence al Arabiei și Urzeala tronurilor ”.

Pelicula urmărește călătoria tragică a doamnei Fatima, dar și povestea unui copil irakian care își pierde mama în timpul războiului, 1.400 de ani mai târziu. După ce și-a pierdut mama, copilul este trimis să locuiască cu o bunică iubitoare, care îi spune povestea doamnei Fatima și îl învață importanța răbdării.

Lady Fatima a fost prima victimă a terorismului și oferă o privire asupra modului în care terorismul s-a propagat în secolul XXI.

„Cred că mulți oameni vor fi surprinși fiindcă nu au auzit povestea până acum. Lady Fatima a avut un impact major asupra tuturor musulmanilor. Mass media din Occident nu s-au mai întâlnit cu această poveste până acum, iar felul în care a fost făcut acest film este remarcabil. Credem că publicul din Vest va fi foarte surprins de această poveste, pe care nu o cunosc”, mai spune Hussain Ashmere.

The Lady of Heaven va oferi cinefililor o perspectivă asupra originilor grupării teroriste ISIS. Realizatorii săi cred că oamenii vor înțelege cum a ajuns ura primul argument al grupărilor teroriste de azi.

Crezi că filmul va reuși să elimine o serie de preconcepții legate de Islam?

„Cred că filmul explică multe dintre întrebările pe care oamenii din Occident le-ar putea avea. Dar, în același timp, Vestul va înțelege povestea lui Lady Fatima și ceea ce reprezintă ea. De exemplu, ea s-a temut că lumea aceasta va fi plină de haos și violență. Lucruri pe care Lady Fatima le-a urât. Ea își dorea ca lumea să fie plină de pace și iubire. Sperăm că acest film va reuși să alunge o serie de preconcepții. Credem că mai e multă muncă de făcut, dar acesta ar putea fi un pas uriaș”.

De ce filmul a fost făcut în limba engleză? Nu se pierde din autenticitate?

„Multă lumea a fost surprinsă că am folosit limba engleză. Se așteptau să fie în arabă și în alte limbi din Orientul Mijlociu. Dar noi am vrut ca publicul din Vest să înțeleagă cine este Lady Fatima. E un film occidental, dar nu e un film făcut special pentru Occident. De obicei, filmele occidentale beneficiază de cea mai bună acoperire mediatică la nivel mondial și au succes mai mare în cinema. E un loc mai bun să începi un astfel de proiect”.

Filmul a avut un buget de 15 milioane de dolari și va fi lansat inclusiv în cinematografele din România în acest an, însă data nu a fost încă stabilită.

