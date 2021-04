Ți-l mai amintești pe Luke Evans în rolul lui Vlad Țepeș? Iată cum arată în prezent renumitul actor

Actorul și cântărețul de origine galeză, Luke Evans, împlinește astăzi 42 de ani. Mulți dintre telespectatorii români își amintesc de prestația sa în filme precum The Hobbit (2013), Dracula Untold (2014) sau Beauty and the Beast (2017).

La 42 de ani, Luke Evans se află într-o formă fizică de invidiat. Chiar dacă părul grizonant îi trădează vârsta, nu se poate spune același lucru despre corpul său, care este un adevărat pachet de mușchi. Pe contul său de Instagram, actorul a publicat o fotografie, arătându-le fanilor la ce rezultate a ajuns după 8 luni de antrenamente.





În luna februarie a acestui an, el a fost surprins pe o plajă din Los Angeles în compania unui bărbat. Luke Evans nu ascunde faptul că este homosexual. Ba mai mult, el a mărturisit că viaţa sa privată nu a avut vreun impact negativ asupra carierei sale. (vezi galeria foto)



Sursă foto: Getty Images, Instagram/thereallukeevans



