Tom Cruise a dat primele detalii despre Top Gun: Maverick, filmul făcut la 33 de ani după Top Gun

Tom Cruise (57 de ani) i-a surprins pe participanții unui eveniment al pasionaților de benzi desenate din San Diego, făcându-și apariția pe scenă.

Actorul american Tom Cruise a prezentat în premieră detalii despre mult așteptatul Top Gun: Maverick, filmul care continuă acțiunea din Top Gun (1986). Primul film, realizat cu doar 15 milioane de dolari, a generat încasări de 353,8 milioane de dolari la nivel mondial și a fost nominalizat la trei categorii Oscar.

Așteptarea pentru Top Gun 2 este mare, mai ales că filmările au loc la 33 de ani de la lansarea primului.

Tom Cruise i-a surprins pe fanii Comic Con din San Diego, intrând pe scenă în timpul unei prezentări. El a oferit detalii despre filmul care urmează a fi lansat anul viitor și a prezentat, în premieră, primul trailer al peliculei.

Tom Cruise, la Comic Con San Diego 2019. FOTO: Getty Images

„Am făcut un film în San Diego, de fapt am filmat chiar peste drum. Lumea m-a întrebat, ani la rând: De ce nu mai faci un film? Când vei mai face unul? În ultimii 34 de ani ați fost foarte răbdători și am considerat că e responsabilitatea mea să-l livrez. Și am adus cu mine o părticică din el. Este primul trailer, iar voi sunteți primii oameni din lumea care-l văd”, a spus actorul, dând play primului trailer al filmului Top Gun: Maverick.

„Tot ce vedeți în acest film este real. Pentru zboruri am lucrat cu Marina. Toate zborurile sunt reale și am vrut să vă ofer o idee despre ceea ce înseamnă să fii în interiorul unui avion. Pentru mine, Top Gun este despre competiție, despre familie, despre sacrificiu, despre eroism și aviație”, a mai spus Tom Cruise.

Top Gun: Maverick – distribuția

Alături de Tom Cruise, în rolul de Maverick, va juca și Val Kilmer. Actorul de 59 de ani revine în pielea personajului Iceman, concurentul lui Maverick. Val Kilmer, care a stat multă vreme în umbră, a avut de curând o apariție neașteptată, la un meci de baschet demonstrativ, în Los Angeles.

Actorul este foarte schimbat față de cum îl știai.

Distribuția e completată de Jennifer Connelly, Jon Hamm, Milles Teller, Ed Harris și Glen Powell. Surprinzător, superba blondă din Top Gun, Kelly McGillis, nu a fost cooptată în Top Gun: Maverick.

