Tom Hardy revine pe micile ecrane, cu povești pentru copii. Unde poate fi urmărit

Începând de pe 27 aprilie, până vineri, 1 mai, de la ora 18.50, Tom Hardy va citi, pe CBeebies, povești pentru copii menite să îi adoarmă, dar și să-i învețe lucruri utile despre viață.

Când te gândești la Tom Hardy, cu siguranță îți amintești toate rolurile de bărbat dur pe care le-a avut în filme precum Mad Max, Venom, Legend etc. În realitate, actorul este o persoană empatică, care iubește mult copiii și animalele. În contextul pandemiei, Tom Hardy s-a gândit să se implice și să le dea o mână de ajutor părinților care stau acasă în această perioadă cu copiilor lor.

Cunoscutul actorul a mai citit povești copiilor pe canalul CBeebies (canalul pentru copii al BBC) în 2016, iar de atunci poveștile sale au fost solicitate de peste un milion de ori pe BBC iPlayer.

Prima poveste, cea de pe 27 aprilie, va fi „ Hug Me/Îmbrățișează-mă” de Simona Ciraolo. Povestea este despre Felipe, un tânăr cactus care are într-adevăr nevoie de o îmbrățișare, așa că pornește să-și găsească un prieten.

Începând povestea, Hardy va spune: „Bună ziua. Eu sunt Tom. Uneori, într-o zi ca asta, mă simt puternic și fericit. Dar în alte zile, am nevoie doar de cineva care să mă îmbrățișeze. Povestea din această seară este despre un mic cactus numit Felipe, care vrea doar o îmbrățișare. "

El încheie povestea liniștindu-i pe cei mici: „Deci, la final, Felipe a găsit pe cineva care să îl îmbrățișeze. Nu este întotdeauna posibil să îi îmbrățișezi pe cei pe care îi iubești. Dar ei sunt întotdeauna acolo, în inima ta. ” În serile următoare vor urma poveștile „ There’s a Tiger in the Garden/ E un tigru în grădină ”de Lizzy Stewart, “Don’t Worry, Little Crab/Nu-ți face griji, micule crab”de Chris Haughton și mai sunt câteva, dar trebuie să le descoperiți voi.

Poveștile au fost înregistrate în grădina sa, în conformitate cu măsurile de distanțare socială, iar alături de el s-a aflat și bulldogul său francez, Blue.

Poveștile sale pot fi găsite și pe Youtube, pe canalul CBeebies