Tom Hardy, succes formidabil la Hollywood. Filmul „Venom: Let There Be Carnage” este foarte apreciat de public

Cel mai recent film cu super-eroi, „Venom: Let There Be Carnage”, în care Tom Hardy interpretează rolul principal, ocupă prima poziție în box-office-ul nord-american.

Produs de Sony, filmul a avut un debut spectaculos în Statele Unite și a primit recenzii foarte bune din partea publicului. Pelicula a avut încasări de 90,1 de milioane de dolari - nivel care nu a mai fost înregistrat de la debutul pandemiei de coronavirus, potrivit datelor publicate duminică seară de compania de specialitate Exhibitor Relations, scrie agenția Agerpres, care citează AFP.



„Venom: Let There Be Carnage” spune povestea unui jurnalist de investigaţie, interpretat de britanicul Tom Hardy - căruia un parazit extraterestru îi conferă superputeri. El încearcă să oprească un un criminal în serie (Woody Harrelson), scăpat din închisoare, după ce s-a contopit cu un alt parazit extraterestru.





Tom Hardy a fost cel care l-a sunat pe Andy Serkis cu propunerea de a regiza continuare filmului Venom:

„Știu că are capacitatea de a spune povestea la un nivel epic”, a spus el despre alegerea sa pentru regizor, scrie people.com. Hardy se numără și printre scenariștii filmului.