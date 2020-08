Trei filme de la TIFF sunt proiectate în acest weekend la București, pe Calea Victoriei

Două comedii franțuzești și o dramă islandeză, prezente la ediția din acest an a TIFF, sunt proiectate la sfârșit de săptămână în București pe Calea Victoriei 192A (vizavi de Casa Vernescu), sub genericul „Cinema sub clar de lună“.

Vineri, 7 august, spectatorii pot vedea filmul care a deschis TIFF 2020, La Belle Époque / Cei mai frumoși ani, o comedie care încearcă să răspundă la întrebarea: dacă ai avea șansa de a călători în timp, în ce moment din istorie ți-ai dori să te întorci?

Protagonistul din La Belle Époque, jucat de starul francez Daniel Auteuil, alege să retrăiască ziua în care a cunoscut-o pe soția sa, interpretată de fermecătoarea Fanny Ardant, actriță distinsă anul acesta cu trofeul César pentru interpretare pentru rolul din comedia semnată de Nicolas Bedos. Un Westworld francez cu actori în loc de roboți, La Belle Époque, proiectat în premieră mondială la Cannes, „ne ajută să ne reamintim adevăratele motive pentru care ne îndrăgostim’’, scrie Variety.

Sâmbătă, 8 august, e proiectat un alt film din programul TIFF de anul acesta: drama The County / Ținutul, cea mai recentă peliculă a regizorului islandez Grímur Hákonarson, premiat la TIFF în urmă cu câțiva ani pentru Rams / Despre oameni și oi. Amplasat într-o comunitate mică de fermieri islandezi, filmul spune povestea unei femei care se revoltă împotriva atotputernicei Cooperative locale, care domină prin monopol. Plin de dramatism, dar marcat și de umor absurd, The County a avut premiera anul trecut la Toronto International Film Festival și s-a bucurat de cronici entuziaste în mass-media: ”O poveste puternică despre revoltă, amplasată într-o societate izolată care e folosită ca metaforă pentru toate comunitățile oprimate” (Cineuropa).

În fine, duminică, 9 august, bucureștenii vor putea vedea, în același timp cu spectatorii din Piața Unirii din Cluj, filmul de închidere al ediției din acest an a TIFF, Effacer l’historique / Delete History. Cel mai nou film regizat de Benoît Delépine și Gustave Kervern, favoriți ai publicului la TIFF în trecut, îi are ca protagoniști pe trei vecini dintr-un oraș de provincie, fiecare sabotat în felul lui de o lume care te ia prin surprindere, deciși să elibereze omenirea de sub dictatura digitală. Premiat anul acesta cu Ursul de Argint la Berlin, Effacer l’historique e „o analiză foarte amuzantă despre lumea teribilă în care trăim” (Hollywood Reporter).

Proiecțiile încep la ora 21:00 în aer liber, într-un spațiu amplu alăturat Casei Florescu-Manu de pe Calea Victoriei 192A (vizavi de Casa Vernescu), care permite găzduirea a maximum 150 de spectatori, cu respectarea regulilor de siguranță sanitară. Biletele sunt disponibile pe Eventbook.ro.

„Cinema sub clar de lună“ va continua în același loc în fiecare weekend până pe 27 septembrie, cu câte un film pe seară, de vineri până duminică. Bucureștenii vor putea vedea, între altele, filme premiate la TIFF-ul de anul acesta, dar și lungmetraje din diverse secțiuni ale festivalului, plus alte titluri europene premiate sau cu succes la public.

„Cinema sub clar de lună“ este un proiect al Asociației Festivalul de Film Transilvania (AFFT) și vine în întâmpinarea cinefililor, oferindu-le posibilitatea ca, până la deschiderea sălilor de cinema, să vadă filme pe ecran mare.