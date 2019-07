Urzeala tronurilor, favorit la premiile Emmy. Număr impresionant de nominalizări pentru serial

În ciuda finalului criticat de mulți fani ai seriei, sezonul 8 al serialului Urzeala tronurilor este favorit la cele mai multe categorii ale premiilor Emmy.

Cea de-a 71-a ediție a Primetime Emmy Awards, care va avea loc la 22 septembrie 2019 la Microsoft Theater din Los Angeles, va strânge laolaltă toată crema programelor de televiziune de peste ocean.

Nominalizările la râvnitele premii ale Academiei Americane de Arte Vizuale au fost anunțate marți, iar marele câștigător este considerat serialul Urzeala tronurilor. Cu cele 32 de nominalizări ale sale, serialul a eclipsat ocupantul locului doi, The Marvelous Mrs. Maisel (20 de nominalizări).

Urzeala tronurilor – Nominalizări Emmy 2019

Urzeala tronurilor este mare favorit la câștigarea unui premiu la categoriile costume, machiaj, efecte vizuale, sunet, însă cele mai importante trofee sunt cele alocate actorilor și regizorilor.

FOTO: wall.alphacoders.com

În joc este sezonul 8 al serialului, criticat de fani pentru finalul aparent lipsit de imaginație. Totodată, serialul se bate la titlul de cea mai bună dramă TV cu producții precum Better Call Saul, Bodyguard, Killing Eve, Ozark, Pose, Succession și This Is Us.

Anul trecut, Urzeala tronurilor s-a ales cu marele premiu, iar anul acesta nu vedem niciun impediment pentru a repeta performanța.

Un alt serial de succes - Cernobîl (Chernobyl) - nu concurează cu Urzeala tronurilor la nicio categorie importantă. Chernobyl este, însă, favorit la categoria Cea mai bună miniserie TV.

Urzeala tronurilor – Actori nominalizați la Emmy 2019

Fără nicio surpriză, Kit Harington și Emilia Clarke se află pe lista actorilor nominalizați la categoria cel mai bun actor principal/cea mai bună actriță principală într-o dramă TV, unde nu au o concurență prea mare.

Vezi VIDEO - Care e numele real al lui Kit Harington

Frații Lannister – Cersei (Lena Headey), Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) și Tyrion (Peter Dinklage) se bat pentru un premiu Emmy pentru prestația lor de actori în roluri secundare. Lena Headey concurează împotriva altor protagoniste din serial, surorile Stark – Sophie Turner și Maisie Williams.

Tot pentru prestația lor în rol secundar au fost nominalizați Alfie Allen, care în Urzeala tronurilor joacă rolul lui Theon Greyjoy, și Gwendoline Christie, în rolul Brienne of Tarth.

Deși a avut o singură apariție în episodul The Long Night (Noaptea cea lungă), Carice van Houten s-a ales cu o nominalizare la cea mai bună actriță în rol secundar, pentru personajul Melisandre.

FOTO: HBO

Premiile Emmy 2019 – Nominalizările principale

Actor principal într-o miniserie sau serial TV

Mahershala Ali - True Detective

Benicio del Toro - Escape at Dannemora

Hugh Grant - A Very English Scandal

Jared Harris - Chernobyl

Jharrel Jerome - When They See Us

Sam Rockwell - Fosse/Verdon

Actriță principală într-o miniserie sau serial TV

Amy Adams - Sharp Objects

Patricia Arquette - Escape at Dannemora

Aunjanue Ellis - When They See Us

Joey King - The Act

Niecy Nash - When They See Us

Michelle Williams - Fosse/Verdon

Actor principal într-un serial de comedie

Anthony Anderson - Black-ish

Don Cheadle - Black Monday

Ted Danson - The Good Place

Michael Douglas - The Kominksy Method

Bill Hader - Barry

Eugene Levy - Schitt's Creek

Actriță principală într-un serial de comedie

Christina Applegate - Dead to Me

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

Julia-Louis Dreyfus - Veep

Natasha Lyonne - Russian Doll

Catherine O'Hara - Schitt's Creek

Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

Actor principal într-o dramă TV

Jason Bateman - Ozark

Sterling K. Brown - This is Us

Kit Harrington – Urzeala tronurilor

Bob Odenkirk - Better Call Saul

Billy Porter - Pose

Milo Ventimiglia - This Is Us

Actor secundar într-o dramă TV

Jonathan Banks - Better Call Saul

Giancarlo Esposito - Better Call Saul

Alfie Allen - Urzeala tronurilor

Nikolaj Coster-Waldau - Urzeala tronurilor

Peter Dinklage - Urzeala tronurilor

Michael Kelly - House of Cards

Chris Sullivan - This Is Us

Actriță principală într-o dramă TV

Emilia Clarke - Urzeala tronurilor

Jodie Comer - Killing Eve

Viola Davis - How to Get Away With Murder

Laura Linney - Ozark

Mandy Moore - This Is Us

Sandra Oh - Killing Eve

Robin Wright - House of Cards

Actriță secundară într-o dramă TV

Gwendoline Christie - Urzeala tronurilor

Lena Headey - Urzeala tronurilor

Sophie Turner - Urzeala tronurilor

Maisie Williams - Urzeala tronurilor

Fiona Shaw - Killing Eve

Julia Garner - Ozark

Cel mai bun show/competiție de divertisment

The Amazing Race

American Ninja Warrior

Nailed It

RuPaul's Drag Race

Top Chef

The Voice

Cel mai bun talk-show

The Daily Show with Trevor Noah

Full Frontal with Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Late Show with James Corden

The Late Show with Stephen Colbert

Cea mai bună miniserie TV

Chernobyl

Escape at Dannemora

Fosse/Verdon

Sharp Objects

When They See Us

Cea mai bună comedie TV

Veep

The Marvelous Mrs. Maisel

Barry

The Good Place

Fleabag

Russian Doll

Schitt's Creek

Cel mai bun serial dramatic

Better Call Saul

Bodyguard

Urzeala tronurilor

Killing Eve

Ozark

Pose

Succession

This Is Us