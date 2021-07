VIDEO Matt Damon și Ben Affleck se reunesc în primul trailer al fimului „The Last Duel”

Studiourile 20th Century anunță lansarea trailerului pentru unul din cele mai așteptate filme, „The Last Duel”, o dramă istorică regizată de vizionarul Ridley Scott, câștigător a patru premii Oscar, avându-i cap de afiș pe Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer și Ben Affleck.

Bazat pe un scenariu semnat de Nicole Holofcener, Ben Affleck și Matt Damon, filmul, inspirat din fapte reale, este o poveste captivantă despre trădare și răzbunare, a cărei acțiune are loc în Franța secolului al XIV-lea. „The Last Duel” este distribuit de Forum Film România și are are premiera în cinematografe în data de 15 octombrie, 2021.

Noua producție istorică cu șanse să fie nominalizată la Premiile Oscar este o dramă captivantă a cărei acțiune e plasată în mijlocul Războiului de 100 de ani, își propune să exploreze ubicuitatea puterii masculine alături de fragilitatea justiției și puterea nebănuită a unei femei curajoase care se pune în slujba adevărului, mai presus de orice.

Bazat pe evenimente reale, filmul analizează ipotezele cunoscute despre ultimul duel consimțit din Franța între Jean de Carrouges și Jacques Le Gris, doi prieteni care devin aprigi rivali. Carrouges e un cavaler respectat, reputat pentru curajul și priceperea pe câmpul de luptă. Le Gris este un nobil normand, faimos pentru inteligența și elocvența sa. Soția lui Carrouges, Marguerite, acuză că a fost agresată de Le Gris, acuzație pe acesta o neagă; ea insistă să facă publice detalii despre presupusa agresiune, ceea ce este un văzut ca un act extrem de curaj și, totodată, de sfidare, care îi pune viața în pericol. Așa se ajunge la duel, o soluție crudă care le pune tuturor viața în mâinile Domnului.

În rolul lui Jean de Carrouges îl regăsim pe Matt Damon, iar Jacques Le Gris este Adam Driver. Jodie Comer joacă rolul lui Marguerite de Carrouge, iar Ben Affleck este contele Pierre d’Alençon.

Filmul „The Last Duel” este bazat pe cartea cu același nume, semnată de Eric Jager, care descrie în detalii tulburătoare viața în Evul Mediu. În vremea când eticheta, aspirațiile sociale și dreptatea erau conduse de coduri cavalerești nescrise, consecințele sfidării regulilor și instituțiilor vremii – biserica, nobilimea, prințul etc. – erau fatale. Iar pentru o femeie să se răzvrătească, mai ales că nu avea niciun sprijin în afara soțului ei, riscurile erau și mai mari.

„Mi-a plăcut la nebunie să lucrez cu Matt, iar faptul că am putut lucra și cu el și cu Ben, atât ca actori, cât și ca scenariști, a fost un bonus, mai ales alături de Nicole Holofcener. Știam că rezultatul va fi grozav”, spune regizorul filmului Ridley Scott. „Am fost fan al serialului Obsesia Evei și am așteptat cu nerăbdare ocazia de a avea un rol potrivit pentru Jodie Comer. Felul în care o interpretează pe Marguerite o va consacra drept una dintre cele mai bune actrițe ale generației sale”, mai spune regizorul.

„Acest film este un demers de a respune povestea unei femei curajoase de care mulți oameni nu știu. Am admirat curajul ei, îndrăzneala și hotărârea absolută și am simțit că este o poveste care trebuie popularizată, o dramă epică ce va captiva publicul și îl va emoționa la fel cum s-a întâmplat cu noi. Pe măsură ce am explorat istoria, am descoperit atâtea aspecte fascinante ale patriarhiei formale, codificate, specifice secolui al XIV-lea în Europea Occidentală și care, uimitor, încă sunt prezente în societatea contemporană, unele chiar neschimbate”, subliniază Nicole Nicole Holofcener, Ben Affleck și Matt Damon.

„Am ales să spunem povestea din perspectiva mai multor personaje pentru a putea examina mai profund ideea că, deși mai mulți oameni trec prin aceleași experiențe și fiecare le percepe diferit, adevărul e doar unul”, mai spun cei trei autori ai scenariului.

