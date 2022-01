Vrei să îți amintești de anii '80 sau vrei să îi cunoști mai bine? Această producție e pentru tine

Producătorul executiv Rob Lowe și echipa de la Nutopia, câștigătoare a premiului Emmy, prezintă cele mai cunoscute produse și evenimente din anii '80, ale căror efecte sunt resimțite și azi de telespectatori.

Prima ediție e difuzată pe National Geographic pe 7 ianuarie, de la 20:00.

Produsă de Lowe și de echipa de la Nutopia, premiată cu Emmy, seria de șase episoade îl are în centrul său pe Rob Lowe, un simbol al culturii pop, care îi va conduce pe telespectatori pe firul amintirilor din anii 1980. Elementele incluse în top au fost alese de un grup de experți, printre care se numără autorul în domeniul educației financiare Alvin Hall, biograful de cultură pop Brian Jay Jones, criticul de cultură pop și autorul Jen Chaney, prezentatoarea TV Katie Puckrik, profesorul de muzică Jason King, editorul senior al Adweek și autorul Robert Klara, bucătarul și prezentatorul TV Carla Hall și co-fondatorul Apple Steve Wozniak.

Lowe readuce în prim-plan momente, gadgeturi, jucării, fast-food-uri, reclame și piese vestimentare memorabile ale acestui deceniu emblematic și va prezenta ce articole au fost alese în top de grupul nostru de experți. Interviurile cu vedete emblematice și maeștri ai industriei precum Ridley Scott, Tony Hawk, Amber Riley, Kevin Smith, Joan Collins, Tiffani Thiessen și Meat Loaf, îi duc pe telespectatori în inima acțiunii anilor '80, de la lansarea MTV și Apple Macintosh până la povestea lui Teddy Ruxpin și Wendy's Super Bar. Informații prețioase și povești mai puțin cunoscute despre evenimente emblematice ale anilor '80, cum ar fi motivul pentru care reclama Apple "1984" a fost aproape să nu fie difuzată, nebunia Cabbage Patch Kids, cum a existat o a doua rochie de mireasă secretă făcută pentru Prințesa Diana și multe altele. Top 10: Anii '80 vă va lămuri de ce caracteristicile anilor '80 se resimt și astăzi.

Episoadele includ următoarele tematici:

Cele mai comentate evenimente ale perioadei

Rob Lowe retrăiește memorabile momente din anii '80. De la nunta lui Charles și a Dianei, misterul împușcării lui J.R. și reprezentația trupei Queen la Live Aid, până la lupta disperată pentru salvarea micuței Jessica și la prestația îndrăzneață a Madonnei la prima ediție a MTV "VMA", Rob dezvăluie poveștile din culisele evenimentelor care au definit epoca.

Vestimentație

Rob Lowe parcurge cele mai cunoscute tendințe din moda anilor '80, de la Air Jordans, Ray-Bans, umerașilor, adidași Vans, Spandex până la look-ul "Miami Vice" și alte stiluri care au explodat de-a lungul deceniului.

Fast Food

Rob Lowe dezvăluie poveștile fascinante din culisele creării celor mai bune 10 fast-food-uri din anii 1980. Aflați cum succesul fulminant al Hot Pocket s-a bazat pe tehnologia de ultimă oră din anii '80, de ce garanția de 30 de minute a Domino's a fost un pariu riscant și cum a început Happy Meal de la McDonald's.

Reclame

Rob Lowe trece în revistă cele mai importante 10 reclame din anii '80, explorând modul în care succesul global de marketing al MTV se datorează unei idei geniale din 1956, de ce reclama emblematică "1984" a Apple aproape că nu a fost difuzată și care este originea unuia dintre cele mai faimoase sloganuri din toate timpurile, "Just Do It" al brandului Nike.

Gadget-uri

Rob Lowe explorează cele mai bune 10 gadgeturi ale anilor '80, precum Apple Macintosh, Sony Walkman, Nintendo Gameboy, telefonul mobil și camera video, precum și modul în care acestea au contribuit la modelarea traiectoriei lumii moderne.

Jucării

Rob Lowe revede cele mai bune 10 jucării ale anilor 1980, dezvăluind poveștile surprinzătoare din spatele lui He-Man, Teenage Mutant Ninja Turtles, Cabbage Patch Kids și multe altele. Inventatori, persoane din domeniu și consumatori deopotrivă explorează de ce jucării precum Cubul Rubik și Transformers sunt încă o parte importantă a vieții de astăzi, în timp ce altele, precum Teddy Ruxpin și Care Bears, au rămas în anii '80.

