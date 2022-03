Will Smith l-a lovit pe Chris Rock la Oscar 2022: „Nu mai pomeni numele soției mele”

Will Smith a oferit momentul serii la Premiile Oscar 2022, în momentul în care actorul Chris Rock fusese invitat pe scenă să anunțe câștigătorul categoriei „Cel mai bun documentar”. Starul din „King Richard” a luat foc atunci când Chris Rock a făcut o glumă pe seama soției lui.

Chris Rock și-a început prezentarea cu o glumă despre Javier Bardem și soția lui, despre care a spus că niciunul nu va pleca acasă cu o statuetă dacă ea nu câștigă.

Apoi, Rock a făcut glume pe seama soției lui Will Smith, moment în care acesta a sărit de pe scaun și s-a dat la Chris Rock. Toată lumea a crezut că este o glumă, însă actorul l-a lovit în față pe colegul lui de breaslă.

Însă a țipat din toți rărunchii, cât se poate de serios, să nu mai pomenească numele soției lui pe acea scenă. Vezi mai multe poze în galeria foto de mai jos!

„Jada, te iubesc. GI Jane 2, abia șatept să te văd”, a spus comediantul, moment în care Jada Pinkett Smith a dat ochii peste cap. Acestea au fost cuvintele care l-au supărat pe Will Smith, care nu a acceptat comparația cu GI Jane.

„Wow, wow, Will Smith tocmai m-a plesnit de mi-au mers fulgii”, a reacționat Chris Rock.

Will Smith just punched Chris Rock and told him "keep my wife's name out of your f***ing mouth" pic.twitter.com/1f1ytdbMRv