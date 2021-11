„6ASE”, serialul online românesc cu sute de mii de vizualizări, inspirat de Casa de Papel și Robin Hood

„6ASE”, cel mai nou și mai popular serial online din România, adresat tinerilor, a ajuns la sezonul 2. Serialul a debutat cu dreptul, iar producătorul Vlad Baba a împărtășit ideile care au stat la baza acestuia: de la subiect și alegerea personajelor și până la locurile în care s-a filmat.

„Așteptările pentru al doilea sezon sunt foarte mari. Am ales să continui proiectul pentru că tânăra generație are nevoie de modele după care să se ghideze. Știu că fanii se așteaptă la multă acțiune și personaje inedite pentru fiecare episod. De aceea, pregătim multe surprize și sper ca fiecare să se regăsească într-unul din personajele noastre”, a declarat Vlad Baba.

În ceea ce privește scenariul, Erica Moldovan a mărturisit că a avut din prima sentimentul că lucrurile merg în direcția bună cu serialul.

„Simt că cel de-al doilea sezon a fost mult mai intens decât primul. Mult mai multă acțiune, mai multe personaje, mai multe răsturnări de situație. Iar atmosfera la filmări a fost una foarte faină. Am râs mult, am filmat, am mai râs puțin și tot așa. Al doilea sezon din 6ASE vă va face să râdeți, să plângeți, să oftați, dar mai ales să stați cu sufletul la gură”, a spus Erica Moldovan.

Cel de-al doilea sezon al serialului, care a debutat în 17 octombrie și poate fi văzut pe RotonMusicTV, vine cu opt episoade care se concentrează pe nouă copii obișnuiți cu o aspirație cel puțin neobișnuită: vor să aibă o organizație secretă.

Intriga serialului a reușit să atragă rapid atenția copiilor și adolescenților din România, iar primele două episoade ale sezonului 2 au urcat rapid în trending. Cel de-al doilea episod al noului sezon a reușit să facă, în 24 de ore, peste 60.000 de vizualizări.

Scenariul, inspirația și copiii





După ce a contribuit la mai multe proiecte, Vlad Baba și-a dorit să creeze și un serial, contextul perfect în care pasiunea și creativitatea lui pentru domeniul filmului puteau fi fructificate. Astfel, după ce a lucrat timp de aproximativ șase ani la Școala de Televiziune din Iași alături de mai mulți copii, Vlad Baba a decis să îi pună în prim-plan într-o producție proprie.

Dacă în primul sezon acțiunea se învârtea în jurul a șase copii care descopereau ce este prietenia adevărată, sezonul doi din „6ASE” vine cu un fir narativ mai alert, la care puțini se așteaptă, adresat tinerilor din noua generație. Astfel, Vlad Baba a privit către evoluția noilor generații, care au la îndemână informația și gadgeturile, și a decis ca noul sezon să aducă în atenția publicului organizația secretă, în centrul căreia nouă copii să pună cap la cap răzbunarea prietenilor lor și câteva jafuri, care au scopul de a ajuta oamenii nevoiași.

Acțiunea noului sezon din „6ASE” este mult mai spectaculoasă față de cea precedentă datorită ritmului alert inspirat din marile producții de film, precum Casa de Papel și Robin Hood.

Cei nouă actori, care vor plimba tinerii prin universul serialului „6ASE”, întruchipează stereotipurile copiilor din ziua de azi: de la copilul sportiv, cel smart și cel care învață foarte bine și până la cel care este mereu în pas cu moda.

Protagoniștii serialului, prieteni și în viața reală





Relația dintre protagoniștii serialului este una extrem de strânsă, iar asta se datorează și faptului că aceștia se cunoșteau de mai mult timp, fiind colegi la Școala de Televiziune din Iași și lucrând împreună și în alte proiecte. Mai mult, aceștia sunt prieteni și în viața reală. Astfel, legătura strânsă dintre ei, care poate fi observată în serial, este una cât se poate de reală, chiar dacă situațiile în care aceștia se află nu sunt.

Cezara Cristescu, care interpretează rolul Asemyei, a povestit despre ce presupune o zi de filmări.

„Zilele de fimări din sezonul 2 încep undeva pe la ora 20:00. Ne pregătim cu make-upul pentru cadru, intrăm în personaj și îi dăm acțiune. Ciprian Iacob, regizorul filmului, ne dă indicațiile scenice, iar Erica Moldovan ne ajută pe partea cu actoria. Râdem, glumim, dar și muncim. Ador să fiu pe set pentru serialul 6ASE. Atmosfera este minunată și sperăm că și vouă vă place la fel de mult!”, a spus Cezara Cristescu.

De asemenea, aceasta a vorbit și despre cel mai amuzant moment de la fimări.

„S-a întâmplat în sezonul 1, când am filmat cadrele cu toată școala la muzeu. Erau 35 de grade și, fiind 30 – 40 de elevi la cadru, a fost destul de complicat de filmat respectiva scenă. Stăteam în autobuz, unde era cel mai răcoare, și eram cu toții epuizați. A fost foarte amuzant. Am pus muzică și am făcut un mini party”, a mai povestit Cezara Cristescu.

În serial pot fi urmăriți: Cezara Cristescu, Ioana Dumbravă, Alessia Ceapragă, Denisa Tudosă, Celina Enea, David Popescu, Yanis Pavel, Rony Fitterman, Anahy Penisoara, Giulia Soponariu, Nicolai Pojoga.

După cum ne-a obișnuit deja, „6ASE” aduce și în a doua parte invitați surpriză, pentru a menține dinamica producției.

Antonio Pican: „Am avut parte de o experiență unică”

Invitații surpriză din al doilea sezon al serialului vor juca în câteva episoade. Mario Fresh, Bibi și Antonio Pican sunt doar trei dintre invitații care au fost și în primul sezon și s-au dovedit a fi printre cei mai îndrăgiți de fanii serialului. Aceștia au vorbit despre personajele pe care le-au interpretat și care, spun ei, s-au pliat perfect pe caracterul lor.

„M-am simțit foarte bine la filmări și pot spune că am avut parte de o experiență unică și plină de momente frumoase”, a spus Antonio Pican. De asemenea, Bibi a mărturisit că a fost extrem de încântată că a putut să joace alături de iubitul ei, Antonio, iar personajul pe care l-a interpretat i s-a potrivit mănușă.

„Antonio este tot timpul alături de mine și mă însoțește la majoritatea filmărilor, dar acum mi s-a părut special, deoarece am filmat împreună și a fost o experiență nouă și foarte amuzantă, deși personajele noastre sunt din zone diferite. Selena este o tipă prietenoasă, care vrea să ajute mereu, iar Victor este un «bad guy». Selena este foarte sociabilă și prietenoasă, și în același timp un personaj puțin misterios, caracteristici care mă definesc și pe mine”, a povestit Bibi.

Orașul celor șapte coline, inspirație pentru Vlad Baba

Întreaga acțiune a serialului se petrece în Iași, orașul celor șapte coline și orașul natal al producătorului Vlad Baba. În serialul „6ASE” veți putea urmări cu atenție atracțiile turistice din Iași, deoarece producătorul împreună cu scenaristul au făcut tot posibilul să exploateze locațiile cele mai frumoase din acest oraș. Serialul este filmat la Palatul Culturii.

„6ASE”, un succes în mediul online





Cu episoade în trending încă de la primul sezon, al doilea sezon „6ASE” s-a dovedit un real succes, iar cifrele vorbesc de la sine. În doar o săptămână, primul episod, de 52 de minute, intitulat „Ghici cine s-a întors” a ajuns rapid în trending pe YouTube, cu un număr impresionat de vizualizări, mai exact 241 de mii.

Sezonul 2 din „6ASE” vine cu o nouă abordare a întregului serial, cu episoade mai lungi, acțiune complexă și o calitate a filmării mult mai bună, asta deoarece producătorul Vlad Baba speră ca serialul să ajungă pe platforma Netflix, la fel ca alte producții românești.



