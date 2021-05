Într-un videloclip nou, studiourile Marvel vă oferă o privire în premieră asupra a ceea ce va urma în așa-numita fază a 4-a din Universul Cinematografic Marvel (MCU) din perioada 2021-2023, începând cu „Black Widow”, „Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings” și „Eternals”.

Videoclipul se deschide cu regretatul Stan Lee afirmând: „Îmi place să fiu cu oamenii, este cel mai incredibil sentiment din lume. Această lume se poate schimba și evolua, dar singurul lucru care nu se va schimba este că toți facem parte dintr-o mare familie”.

