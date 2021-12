Zendaya, apariție irezistibilă la premiera Spider-Man. A furat toate privirile pe covorul roșu

Zendaya a furat toate privirile la premiera peliculei “Spider-Man: No Way Home”, care a avut loc la Regency Village Theatre din Los Angeles.

Actrița de 25 de ani a avut o apariție răvășitoare, iar fotografii au pozat-o din toate unghiurile posibile.

Zendaya a purtat o rochie Valentino personalizată cu un imprimeu strălucitor în formă de pânză de păianjen. Tânăra și-a accesorizat ținuta cu o mască neagră și pantofi Louboutin.

Rochia nude purtată de Zendaya avea un decolteu abisal și o crăpătură sexy pe picior. Ea a pășit pe covorul roșu la brațul iubitului ei, actorul Tom Holland.

Cei doi au confirmat că sunt un cuplu în luna iulie a acestui an, după ce paparazzi i-au surprins sărutându-se în mașină.

Actorul care are și rolul principal în filmul “Spider-Man: No Way Home” nu și-a putut lua ochii și mâinile de pe iubita sa.

Fotografii: Getty Images

