„Miami Bici”, cea mai populară comedie românească din ultimii 26 de ani: număr record de spectatori

Filmul „Miami Bici“, în regia lui de Jesus del Cerro, stabilește un număr record de spectatori în primul weekend de la lansarea în cinematografe și devine cea mai populară comedie românească din ultimii 26 de ani.

Lungmetrajul „Miami Bici”, care a avut premiera pe 21 februarie, a înregistrat audienţe record în România, și a fost vizionat de peste 153.000 de spectatori, în primul weekend de la lansare.

Scenariul filmului „Miami Bici” este scris de Codin Maticiuc și Alex Coteț si produs Codin, împreuna cu Matei Dima si regizorul Jesus del Cerro. “Miami Bici este acest <<NEVE>> dat spectatorilor care nu mai credeau în filmele românești”, declară Codin.

„Miami Bici”, cea mai scumpă producție independentă din România, a vândut un număr de aproximativ 6000 de bilete în etapa de presale, depășind filme precum „Aquaman” sau „StarWars”.

„Este un sentiment extraordinar să vedem cum munca pe care am început-o în urmă cu doi ani este admirată de atât de mulți oameni și mă bucur enorm că am mai doborât un record la un timp atât de scurt de la ultimul film, arătând întregii țări că dacă tu crezi cu adevărat în ceva, poți să reușești absolut orice. Este un proiect care putea să nu meargă din multe motive, dar noi am tras cu dinții de la început până la final și l-am adus în punctul în care este. Deși este admirat de mulți oameni acum, el va fi și mai apreciat timp, când se vor simți efectele acestor primi pași pe care îi facem în industria cinematografiei”, transmite Matei Dima.

Filmul, care îi are în rolurile principale pe Matei Dima și Codin Maticiuc, a depășit astfel recordul stabilit anterior de comedia de familie „5GANG: Un altfel de Crăciun”, în regia lui Matei Dima. Asta îl clasează pe „Miami Bici” în topul filmelor de pe piață, fiind cel mai mare succes de box office, în primul weekend de la lansare, al unui film românesc din ultimii 26 de ani. Astfel BRomania și-a pus amprenta pe cele mai populare filme autohtone produse în ultimele decenii.

Gala de premieră „Miami Bici” a avut loc pe 17 februarie, la Grand Cinema Băneasa, unde peste 1000 de vedete, actori, oameni de televiziune și prieteni ai producătorilor s-au bucurat de comedia spumoasă și replicile pline de umor de calitate.

Filmul este o comedie savuroasă, filmată în cea mai mare parte în Statele Unite, care urmărește călătoria peste ocean, plină de peripeții, a lui Piciu (Codin Maticiuc) și Bilă (Matei Dima). Ei pleacă la Miami în mijlocul iernii, pentru a trăi atât visul american, cât și visul românesc de a se îmbogăți rapid. Odată ajunși în Statele Unite, cei doi intră într-o situație complicată din cauza lui Mișu, un român de cea mai joasă speță, stabilit în Florida, care deține afaceri suspecte.

Din distribuţie mai fac parte Florin Piersci Jr, Letiția Vlădescu, Arami Malaise, Chloe Malaise și Rene Toledo Jr.