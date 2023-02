„Omul-Furnică şi Viespea: Quantumania” intră în cinematografe pe 17 februarie 2023

În „Ant-Man and The Wasp: Quantumania” „(Omul-Furnică şi Viespea: Quantumania”) de la Studiourile Marvel, super-eroii parteneri Scott Lang (Paul Rudd) și Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) se reunesc în cea mai recentă producție cinematografică pentru a continua aventurile întruchipându-i pe Omul-Furnică și pe Viespea. Alături de părinții lui Hope, Hank Pym (Michael Douglas) și Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), și de fiica lui Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton) familia explorează Tărâmul Cuantic, interacționând cu noi creaturi ciudate într-o aventură care va testa limitele posibilului.

Regia noului film este semnată de Peyton Reed, iar Kevin Feige și Stephen Broussard sunt producători.

„Ant-Man and The Wasp: Quantumania” („Omul-Furnică şi Viespea: Quantumania”) îi găsește pe Scott Lang și Hope Van Dyne continuând să exploreze viața un cuplu care se întâmplă să fie format din supereroi. Viața lor e bună: Scott a scris o carte, Hope susține cauze umanitare, iar familia lor – părinții lui Hope, Janet Van Dyne și Hank Pym, și fiica lui Scott, Cassie – face în sfârșit parte din viața lor de zi cu zi. Mai mult, Cassie împărtășește pasiunea noii ei familii pentru știință și tehnologie, în special în ceea ce privește Tărâmul Cuantic.

Dar curiozitatea ei îi duce pe toţi într-o călătorie neașteptată, doar dus, în vasta lume subatomică, unde întâlnesc noi creaturi stranii, o societate rănită și un maestru al timpului al cărui demers amenințător e abia la început. Cu Scott și Cassie trași într-o direcție și Hope, Janet și Hank în alta, cei cinci se pierd într-o lume aflată în plin război, fără nici cea mai mică idee despre cum să îşi găsească drumul spre casă. Ne aflăm în Faza 5 a Universului Cinematic Marvel, unde aventura rapidă şi super acţiunea, condimentate cu multe umor, le aduc fanilor Universului Cinematic Marvel tot ceea ce aşteaptă şi ceva în plus.

Familia, valoarea numărul 1

„Filmele din seria «Omul-Furnică» au fost întotdeauna despre familie. În «Quantumania», adâncim și complicăm dinamica familiei în timp ce pictăm tabloul pe o pânză mult mai mare. În primele două filme ne-am scufundat degetele în Tărâmul Cuantic și, de data aceasta, am vrut să dăm filmului un aspect complet diferit: este o experiență epică”, spune regizorul Peyton Reed.

Miza este mare, adaugă Reed —„Ant-Man and The Wasp: Quantumania” („Omul-Furnică şi Viespea: Quantumania”) pregătește scena pentru mai multe filme care urmează. „Pentru mine, a fost extrem de interesant. Crearea Tărâmului Cuantic este actul suprem al creării lumii. Ideea este că ei merg mai departe, mai adânc, în Tărâmul Cuantic decât am văzut în filmele anterioare. Nu numai că a trebuit să creăm aspectul acestor orașe și civilizații, ci a trebuit să creăm logica și istoria internă și apoi să o populăm cu toate aceste creaturi, ființe și structuri”, spune el.

„Am adunat multă inspirație vizuală, de toate, de la fotografia cu microscopul electronic la imaginile din reviste de heavy metal din anii ’70 și ’80. Am adunat toate aceste imagini de pe coperți vechi de cărți științifico-fantastice – artiști precum John Harris, Paul Laird, Richard M. Powers. Acele picturi erau evocatoare și capricioase. Ne-au plăcut acel sentiment și ton pentru aspectul tărâmului cuantic”, continuă Reed

Producătorul Stephen Broussard adaugă: „Este un spațiu interior subatomic din lumea pe care o cunoaștem. Ne-am întrebat: «Cum arată tehnologia aici jos? Cum arată societatea aici jos? Cum arată religia și politica aici?» Cred că unul dintre motivele pentru care Universul Cinematic Marvel a avut succes și longevitate este că vedem noi personaje și noi povești ca pe o șansă de a deschide uşa către lumi cu totul noi”.

O aventură epică sci-fi

„Ant-Man and The Wasp: Quantumania” („Omul-Furnică şi Viespea: Quantumania”) este o aventură științifico-fantastică epică, cu multe întorsături și emoție pe măsură. În centrul poveștii se află personajele pe care fanii le cunosc și le iubesc, mai ales pentru felul pragmatic în care abordează rolul de super erou.

Potrivit producătorului Stephen Broussard, povestea duce personajele pe un teren nou, unde întâlnesc o serie de fețe necunoscute – unele prietenoase, altele nu. „Filmul este, în primul rând, o aventură de familie. Este povestea unei familii de super eroi care, practic, este atrasă într-o aventură pe Tărâmul Cuantic unde devine un film epic de război SF, dar şi o poveste despre maturizare. Sunt o mulțime de lucruri diferite împachetate într-un singur film”, spune Broussard.

Peyton Reed, care din nou semnează regia, după ce a regizat şi cele două filme anterioare din seria „Ant-Man” („Omul-Furnică”), cunoaște personajele consacrate pe dinafară. Aşa că era nerăbdător să-i arunce în noi adâncimi. „Fiica lui Scott, Cassie Lang, are acum 18 ani, iar relația dintre Scott și Cassie a fost întotdeauna o parte esențială a filmelor din serie. Cea mai mare motivație pentru el este să fie un tată bun pentru fiica lui, însă de prea multe ori evenimentele l-au împiedicat să petreacă timp cu ea. În acest film, Scott se luptă să accepte că Cassie nu mai este un copil. Iar ea este o idealistă. Are propriile idei despre cum să-și trăiască viața, ceea ce creează tensiune dramatică și comică grozavă”, spune Reed.

„Am vrut să explorăm ideea de secrete pe care membrii familiei le-ar putea păstra unul faţă de celălalt. Hope și Hank au salvat-o pe Janet din Tărâmul Cuantic unde a trăit timp de 30 de ani. Este ușor de imaginat că Hope a avut propriile ei idei despre cum ar fi să fie reunită cu mama ei – aflând totul despre ea. Dar ce s-ar întâmpla dacă mama ei nu ar fi atât de dispusă să împărtășească tot ce s-a întâmplat acolo? Ce s-ar întâmpla dacă ar ridica un zid emoțional? Filmul este într-adevăr despre această idee că poți termina cu trecutul, dar trecutul nu termină niciodată cu tine”, continuă Reed.

Distribuit de Forum Film România, „Ant-Man and The Wasp: Quantumania” („Omul-Furnică şi Viespea: Quantumania”) va avea premiera în data de 17 februarie, fiind disponibil în formatele subtitrat 2D/3D, IMAX 3D, 4DX 3D, Dolby Atmos,3D dublat HU.