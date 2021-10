„Ron o ia razna”, o animație amuzantă despre prietenie și adaptarea la școală în era social media

„Ron’s gone wrong” („Ron o ia razna”), primul film de animație produs de Locksmith, în Londra, în plină pandemie, analizează conceptul de prietenie și relația plină de imprevizibil dintre un elev neintegrat și un robot cu un defect de producție.

Barney Pudowski e un puști simpatic, ușor ciudat, elev în clasa a șaptea la școala Nonsuch Middle unde îi este foarte greu să să își facă prieteni. Îi lipsește un singur lucru să câștige popularitatea colegilor săi: un B*Bot, un device care merge și vorbește și care este soluția perfectă pentru a face față provocărilor sociale ale școlii.

Ca să nu mai ai nicio grijă dacă nu ai prieteni, B*Bot promite să fie „cel mai bun prieten neconvențional”. În prima zi de școală, Barney, care trăiește cu tatăl său cam distras, dar bine intenționat, cu bunica sa, o bulgăroaică ușor excentrică pe nume Donka și cu capra lor cam țăcănită, descoperă rapid că fără un B*Bot îl așteaptă Siberia din punct de vedere social.

Aflând că singura dorință a lui Barney de ziua lui este să aibă un B*Bot, tatăl lui îl surprinde cu unul care poartă numele de Ron. Barney este în culmea fericirii, însă bucuria lui este de scurtă durată, mai ales că descoperă în curând că e ceva în neregulă cu noul prieten. Nu numai că Ron nu știe nimic despre noul lui proprietar, dar e clar că ceva nu merge cum trebuie, oricât de mult l-ar restarta pe Ron, pur și simplu acesta nu funcționează bine.

Totuși, spre deosebire de alți B*Bot, Ron e extrem de curios, foarte loial și decis să îl ajute pe Barney. Cei doi dezvoltă o adevărată prietenie care sfidează orice limită a tehnologiei.

Așa cum e de așteptat nu toată lumea e încântată de prietenia dintre cei doi, mai ales că acest B*Bot pare să fi ieșit de sub controlul creatorilor.

La scurt timp află și COO-ul companiei tech Bubble, creatoarea B*Bot -ului, de problemele lui Ron și intră în panică. Așa descoperă că spiritul lui Ron poate fi un atu pentru el și pentru companie. Făcând apel la puterea lui, pornește într-o cursă pentru capturarea lui Ron, vrând să îl aducă înapoi la Bubble. Barney, în schimb, este decis să îl păstreze pe Ron intact și, cu ajutorul colegilor de clasă, are un plan să îl salveze pe Ron. Iar aventura în care pornesc să îl salveze pe Ron dovedește că uneori e bine să fii cu probleme.

„Ron’s gone wrong” („Ron o ia razna”) se bucură de o distribuție specială, printre vocile personajelor numărându-se Zach Galifianakis (Ron), Jack Dylan Grazer (Barney Pudowski), Olivia Colman (Donka), Ed Helms (tatăl lui Barney) etc. Filmul este regizat de Sarah Smith, co-fondatoarea Locksmith, și de veteranul Pixar, Jean-Philippe (JP) Vine, alături de Octavio E. Rodriguez. Scenariul este semnat de Peter și co-fondatoarea Smith. Locksmith Julie Lockhart, fiind o producție: Locksmith Animation, 20th Century Studios, Twentieth Century Fox Animation.

Debutul animației la Locksmith

„Ron’s gone wrong” („Ron o ia razna”) este primul film de animație făcut de Locksmith. „Am vrut să fim siguri că va seta un nivel ridicat de calitate pentru companie”, spune producătoarea și președinta Locksmith Julie Lockhart.

Filmul analizează ideea de prietenie, pornind de la premisa că sperăm ca prietenii noștri să fie de fapt copii ale noastre: să le placă ce ne place și nouă, să creadă că tot ce facem e perfect și să aibă aceleași scopuri și idealuri. Dar, în realitate, lucrurile nu stau deloc așa. Adevărul este că prieteniile apropiate sunt pline de confuzie și probleme. Ron și Barney nu au absolut nimic în comun.

Barney a simțit că rugăciunile lui au fost ascultate atunci când a primit de la familie un B*Bot, cel mai bun prieten neconvențional. Ceea ce speră să fie salvarea lui de la iadul social din școală se dovedește a fi sursa celei mai mari umilințe publice. E ca și cum familia i-a promis ultima variantă de iPhone și îi oferă, de fapt, un telefon vechi cu taste.

Ron nu are softul corect care l-a făcut pe B*Bot o senzație în rândul elevilor. Habar nu are ce îi place lui Barney și nu știe nici ce înseamnă prietenia. Spune lucrurile greșite, îl împinge pe Barney către diverse situații catastrofale și pare, la prima vedere, coșmarul lui Barney.

Abia atunci când Barney decide să schimbe această situație catastrofală și îl învață pe Ron cum să fie prietenul lui cel mai bun fiecare începe să îl înțeleagă pe celălalt într-un mod mai intim.

Producătorii au vorbit mult despre amintirile lor din copilărie și au comparat notițe despre copiii lor care toți pun această întrebare: ce să fac dacă nu am cu cine să vorbesc în pauză? În plus fiecare știa numele a cel puțin unui copil care fusese trolat online. Așa că s-au gândit la fiecare situație de genul acesta prin care a trecut fiecare părinte.

„Ca orice părinte, am trăit acel moment când copilul meu a venit acasă și a zis că nu a avut cu cine să se joace în respectiva zi. Ți se rupe inima când auzi așa ceva. În plus, acum există și presiunea din social media, făcând totul mai greu. Am vrut să facem un film despre prietenia dintre copii în epoca social media și sentimentul universal că fiecare și-a rezolvat problemele, mai puțin tu. Iar cei mai mulți dintre noi trăiesc cu sentimentul ăsta de-a lungul vieții”, spune producătorul Sarah Smith.

Un film produs în pandemie

Co-regizorul JP Vine se află, cu acest film, la debutul său regizoral. El este cel care a recunoscut potențialul poveștii de a deveni un clasic. „Mi s-a părut că este genul acela de poveste puternică și simplă care surprinde esența a ceea ce înseamnă să fii copil și ce înseamnă să fii părinte în era tehnologiei. Am simțit că este genul de poveste clasică (...) Odată ce am cunoscut echipa nu mi-am putut imagina haosul în care vom fi aruncați din cauza pandemiei”, spune Vine.

Aflându-se în plin lockdown, în Londra anului 2020, primăvara, producția filmului s-a mutat online. Timp de 18 luni a fost cea mai bună variantă de lucru, mai ales că anterior se crease o legătură între membrii echipei.

Artiștii animatori s-au descurcat de minune să dea o direcție poveștii, la fel autorii scenariului, care, potrivit lui Vine, au dat formă cinematografică cuvintelor. Uneori, spune regizorul, desenele erau brute și rapide, alteori erau mult mai prelucrate și rafinate. Materialele erau revizuite apoi în întâlniri pe Zoom. Editarea se făcea online cu softuri ca Clearview și Evercast, diverse scene erau distribuite prin VPN, iar echipa le putea accesa din server si discuta pe marginea lor. În ciuda tehnologiei și diferitelor programe care au facilitat distribuirea de materiale și editarea lor, filmarea propriu-zisă și editarea au fost cu adevărat o provocare.

Regia unui film de animație este un efort de echipă, adesea la cârmă aflându-se doi sau chiar trei regizori. „Am simțit de multe ori că parcă producem cel mai mare și mai scump film din lume făcut vreodată de acasă”, glumește Vine. Peste 250 de membri ai echipei au lucrat intens de acasă timp de un an și jumătate, respectând diverse protocoale de producție și logistice.

Și totuși ce i-a ținut pe linia de plutire a fost găselnița unuia dintre producători care a avut ideea ca întâlnirile săptămânale pe Zoom să fie tematice, astfel că fiecare ședință a avut o anumită temă, de genul: imită prezentatorul preferat de la BBC, pune-te în poza albumului de muzica preferat etc.

„Ne-a păstrat zdraveni. Să faci un film de animație este un adevărat maraton și este foarte greu, așa că e mereu binevenită o idee distractivă care face contextul mai amuzant”, spune Vine.