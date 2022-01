„Scream”, continuarea celei mai de succes francize horror, revine pe marile ecrane

La 25 de ani după ce o serie de crime brutale au șocat liniștitul oraș Woodsboro, un nou criminal îmbracă masca Ghostface și începe să atace un grup de adolescenți pentru a reînvia secrete groaznice din trecutul orașului.

Paramount Pictures și Spyglass Media Group prezintă cel de-al cincilea film al seriei “Scream”, în regia lui Matt Bettinelli-Olpin și Tyler Gillett, după un scenariu semnat de James Vanderbilt și Guy Busick. Bazat pe personajele create de cunoscutul Kevin Williamson, “Scream” este produs de William Sherak, James Vanderbilt și Paul Neinstein.

Din distribuție fac parte Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown, Sonia Ammar, cu Courteney Cox, David Arquette și Neve Campbell. Producătorii executivi sunt Kevin Williamson, Chad Villella, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad și Marianne Maddalena.

Nu poți avea un film din seria „Scream” fără legendara "regina" Scream. Actrița canadiană Neve Campbell, prin personajul Sidney Prescott, este figura legendară a filmelor din seria „Scream”, lansată de regizorul Wes Craven în 1996 și revine în al cincilea film din această sagă cinematografică de succes.

Un succes care a schimbat genul horror

Cele mai bune filme de groază au adesea un impact puternic asupra spectatorilor. Și asta pentru că frica este, în cuvintele autorului H.P. Lovecraft, „cea mai veche și mai puternică emoție”. Iar când ai o vârstă fragedă, cu siguranță impactul e și mai mare, iar efectul durează mai mult în timp. Acesta a fost cazul regizorului Tyler Gillett când a văzut prima dată hit-ul lui Wes Craven din 1996, “Scream”, la începutul adolescenței.

„Amintirile pe care le am sunt de teroare absolută”, spune Gillett. „Eram foarte tânăr, așa că filmul mi-a rămas profund în minte. A fost un punct de intrare în cultura filmelor de groază pentru o întreagă generație pentru că era ca o enciclopedie a genului. Mie mi-a deschis cu adevărat ochii cu privire la ce poți realiza atunci când amesteci groaza autentică cu momente de umor inteligent și personaje cu care empatizezi.”

Amplasat în orașul liniștit Woodsboro, primul film din seria “Scream” spune povestea înfiorătoare e elevei de liceu Sidney Prescott (interpretată de Neve Campbell) și a prietenelor sale care se trezesc urmărite de un ucigaș în serie obsedat de filme, supranumit Ghostface. Plin de suspans şi structurat ca un clasic whodunit - dar cu o întorsătură sângeroasă - filmul a fost atât un film slasher terifiant, cât și un omagiu adus genului horror în sine.

Când primul film “Scream” a ajuns în cinematografe, pe 20 decembrie 1996, a spart toate barierele și convențiile, reinventând un gen care avea mare nevoie de sânge proaspăt. Popularitatea genului horror era în scădere la mijlocul anilor ’90 și filmele de succes erau rare. Iar fanii erau deja sătui de remake-uri, continuări neinspirate și imitații plictisitoare care erau lansate în mod regulat.

“Scream” a schimbat totul, revoluționând total genul horror. Avea toate ingredientele unui film memorabil. Scenariul plin de umor și inteligență al lui Kevin Williamson i-a uimit pe cinefili care și-au dat seama că a fost scris de cineva care a înțeles cu adevărat genul. Fanii l-au văzut de mai multe ori, iar popularitatea lui a crescut săptămânal.

Bogat în decoruri incredibile, personaje complexe și unele dintre cele mai înfricoșătoare scene de groază redate vreodată pe ecran, impactul cultural filmului a fost enorm.

Primul “Scream” a dat naștere la o întreagă subcategorie de filme de groază, iar succesul său copleșitor a revigorat genul muribund slasher, rezultând hituri precum “I Know What You Did Last Summer / Știu ce ai făcut vara trecută”, după un scenariu semnat tot de Williamson.

Însă, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibile dacă nu ar fi fost geniul regizorului Wes Craven, a cărui moștenire rămâne de neegalat până în ziua de azi.

După i-a șocat pe fanii genului, în anii 1970, cu producțiile „The Last House on the Left” și „The Hills Have Eyes”, Craven s-a instalat definitiv în memoria colectivă a cinefililor cu clasicul “A Nightmare on Elm Street / Coșmarul de pe Elm street”, film care a dat naștere la șase continuări, un spin-off, un remake și un serial TV cu două sezoane.

“Scream” din 1996 rămâne cel mai mare succes de box office al carierei sale, generând patru continuări, în vreme ce întreaga serie a strâns încasări de 608 milioane de dolari în toată lumea.

Regizorul Matt Bettinelli-Olpin spune că atunci când a văzut capodopera revoluționară a lui Craven pentru prima dată a avut parte de super experiența pe care și-o dorește mereu când merge la filme. „A fost înfricoșător, distractiv și emoționant. Filmul avea tot ce ai putea cere și mai mult.”

Pentru Villella, vizionarea clasicului lui Craven într-o sală de cinema plină cu o mulțime de oameni care debordau de energie a fost mai mult decât o seară grozavă - de fapt, a fost momentul care i-a inspirat cariera. „A fost un adevărat punct culminant pentru mine, momentul în care s-au schimbat regulile jocului”, spune el, adăugând că este filmul datorită căruia a intrat în domeniul cinematografiei.

Succesul primului film a determinat lansarea “Scream 2”, la mai puțin de un an de la original și scris din nou de Williamson. Al doilea film al seriei a luat cu asalt box office-ul în 1997, cimentând poziția lui Ghostface ca unul dintre cei mai emblematici ucigași ai marelui ecran. Ghostface a revenit în “Scream 3” în 2000 și a urmărit din nou victime proaspete în „Scream 4” în 2011. Și de fiecare dată, Craven a fost în spatele camerei, orchestrând haosul macabru.

O combinație perfectă de talente

Planul de a duce mai departe franciza “Scream” datează din 2018, când studioul de film independent Lantern Entertainment a achiziționat activele companiei Weinstein, inclusiv drepturile asupra celebrei serii.

Veteranul producător Gary Barber și un grup de investitori și-au unit apoi forțele cu Lantern pentru a forma Spyglass Media Group și au preluat drepturile asupra francizei. Potrivit directorului de producție Spyglass, Peter Oillataguerre, care este producătorul executiv “Scream”, continuarea francizei a fost întotdeauna o prioritate de top pentru Barber. „Gary a văzut valoarea seriei de la bun început, așa că a fost primul proiect pe care ne-am concentrat cu adevărat”, spune el. „Și asta pentru că Scream este mai mult decât un simplu film de groază. Relațiile dintre personaje sunt unice, iar franciza răspunde așteptărilor unei categorii largi de public, nu doar fanilor genului.”

Neprețuitul Kevin Williamson

Un element crucial asupra căruia echipa a insistat a fost implicarea creatorului seriei Kevin Williamson în proiect. Autor al scenariului pentru trei filme din serie și producător al unuia, Williamson cunoștea franciza mai bine decât oricine. „A primi binecuvântarea lui Kevin Williamson a însemnat totul pentru noi”, spune Gillett.

Busick este de acord. „Nu m-aș fi simțit confortabil scriind acest scenariu fără ca Kevin să conducă proiectul. De la prima idee până la scenariul final, el a cam fost nașul filmului.”

Williamson, care este producător executiv, nu se aștepta ca un alt film “Scream” să fie făcut după moartea prietenului său apropiat și mentor Wes Craven, în 2015. „Când Wes a plecat dintre noi, m-am gândit că acesta este sfârșitul seriei.”