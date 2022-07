„Thor: Love and Thunder” intră în cinematografele din România! Ce ar putea urma după Hela sau Thanos

În cel mai recent film lansat de Marvel Studios, „Thor: Love and Thunder” („Thor: Iubire și tunete”), Zeul tunetului se aventurează într-o călătorie diferită de orice provocare cu care s-a confruntat vreodată – una de auto-descoperire. Eforturile lui sunt întrerupte însă de un nou ucigaș galactic cunoscut sub numele de Gorr the God Butcher (Călăul Zeilor), care vrea să provoace distrugerea speciei zeilor. Pentru a combate această amenințare neașteptată, Thor le cere ajutor Regelui Valkyrie, lui Korg și... fostei sale iubite, Jane Foster.

„Thor: Love and Thunder” („Thor: Iubire și tunete”) este regizat de Taika Waititi după un scenariu semnat de Waititi și Jennifer Kaytin Robinson. Kevin Feige și Brad Winderbaum sunt producători, alături de producătorii executivi Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brian Chapek, Todd Hallowell și Chris Hemsworth. În rolurile cheie se află Taika Waititi, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Hemsworth, Karen Gillan.

Waititi nu se află la prima colaborare cu Studiourile Marvel, el și-a făcut debutul regizoral în universul Marvel cu filmul „Thor: Ragnarok” din 2017, o aventură cosmică, punctul de plecare pentru Zeul tunetului, interpretat de Hemsworth. „Nu cred că este exagerat să te aștepți la o schimbare de atitudine la un personaj ca Thor. Se învârte prin univers de mult timp, așa că acum e timpul să treacă prin diferite faze. Am fost ușurat să văd succesul lui „Ragnarok”, iar acum am un sentiment de mândrie că am reușit să reinventăm acest personaj”, spune Waititi.

Din 2011 încoace Thor a apărut în șapte filme din Universul Marvel (MCU) și într-un serial animat, devenind primul personaj protagonist în patru filme în franciză. Pentru fanii din întreaga lume, Chris Hemsworth este pur și simplu Thor și, totuși, încă se simte obligat să-și exploreze rolul și să îl facă pe personaj să evolueze.

„A existat o presiune uriașă în acest sens. Thor este singurul personaj care se află la al patrulea film de până acum, așa că am vrut să fac ceva diferit. Vreau mereu să mă descurc mai bine cu acest personaj”, admite Hemsworth.

„Unul dintre lucrurile interesante ale filmelor Marvel este capacitatea de a mixa diferite genuri într-un singur film. Asta ține publicul în priză, iar personajele se simt diferite tot timpul. Când am venit cu «Thor: Love and Thunder / Thor: Iubire și tunete», știam că fanii chiar așteaptă asta și sunt înnebuniți să vadă ce va ieși”, adaugă Waititi.

„Ceea ce face ca acest film să fie cu totul diferit este că, în esență, avem o poveste de dragoste. L-am văzut pe Thor evoluind atât de mult de-a lungul anilor. După evenimentele din „Avengers: Endgame”, am început să vedem și fisuri în armura lui. A început să dezvolte un oarecare simț al proprietății asupra tuturor oamenilor pe care i-a pierdut de-a lungul vieții lui”, spune și Chapek.

Dragostea este o temă puternică ce iese la iveală pe tot parcursul filmului. „«Thor: Love and Thunder / Thor: Iubire și tunete» seamănă cu Ragnarok în ceea ce privește tonul și stilul, dar am vrut să plusăm și să arătăm cât de vibrante și nebunești sunt lumile și situațiile în care îl punem pe Thor. Pentru că atunci când ai de-a face cu spațiul cosmic și cu un viking, o combinație incredibilă care alimentează povestea, singura limită pe care o ai este propria imaginație”, mai spune Waititi.

„Dacă «Ragnarok» este un album synth-pop din anii 1980, «Thor: Love and Thunder / Thor: Iubire și tunete» este un album metal. Ne doream un fim care să evoce sentimentul rock ‘n’ roll anilor 1980. Și «Thor: Love and Thunder / Thor: Iubire și tunete» pare să facă asta”, afirmă și Winderbaum.

Lovit de tunet

Când Thor apare pentru prima dată în „Avengers: Endgame”, el trece printr-o criză existențială, după ce a suferit o serie de lovituri brutale. A pierdut familia și prietenii, casa lui din Asgard, Mjolnir și lupta cu Thanos – ca să nu mai vorbim de fizicul său asemănător cu al unui zeu. Și-a pierdut, de asemenea, voința de a conduce, ca Rege al Noului Asgard, iar după ce tragedia lui Iron Man reface Universul, Thor îi dă titlul lui Valkyrie și face o plimbare cu Gardienii Galaxiei.

„Thor pleacă cu Gardienii și – spre disconfortul și iritația lor – se plantează ferm în centrul grupului lor și încearcă să dicteze cum ar trebui să fie conduse lucrurile”, spune Hemsworth.

Acum, indiferent de dimensiunea cuceririlor sale, golul interior al lui Thor este și mai mare. El își declară sfârșite zilele de supererou și pornește în aventura autocunoașterii. „Majoritatea oamenilor care încearcă să se regăsească fug de ceva. Thor fuge de dragoste pentru că, din experiența lui, toți cei pe care îi iubește, mor. Indiferent dacă o poate articula sau nu, el crede că este blestemat”, spune Winderbaum.

Amenințarea lui Gorr

Din păcate, izolarea lui Thor este de scurtă durată, deoarece un nou dușman terifiant amenință să răstoarne galaxia. Gorr, Călăul zeului, a purtat un război împotriva zeilor, ucigându-i unul câte unul folosind o armă nouă cu o putere imensă și întunecată.

De-a lungul timpului, Thor s-a confruntat cu nenumărați dușmani – de la Laufey, Regele Giganților Înghețului, la sora sa Hela, Zeița Morții, până la Thanos, Titanul Nebun – dar această confruntare pare cea mai grea dintre toate, mai ales că miza este foarte sus. „Trebuia să trecem de la Hela și să găsim un răufăcător care era cumva și mai greu de învins. Și am găsit asta în Gorr, care este interpretat de remarcabilul Christian Bale”, spune Waititi,

Odată un om pașnic și evlavios, Gorr se trezește aruncat într-o misiune de răzbunare. „Gorr a jucat după reguli și, când își dă seama că a fost trădat de zei, este cuprins de o furie de nedescris și dobândește o putere străveche și diabolică cu ajutorul căreia își propune să scape universul de acești zei care nu au grijă de oamenii lor”, spune Winderbaum.

„Există atât de multă dramă și nebunie în jurul lui Gorr, iar Christian Bale reușește să atragă atenția în fiecare moment. Nu poți să-ți iei ochii de la el. Personajul este fascinant, pentru că, la fel ca toți ticăloșii buni, și ce face Gorr are sens. S-ar putea să nu procedeze corect, dar există empatie în scenariu, iar Christian Bale a adus mult mai multă profunzime lui Gorr”, spune Hemsworth.

Mai puternici

În căutarea lui, Thor face o descoperire uluitoare: Jane Foster, fosta lui iubită și un astrofizician de renume mondial, s-a dovedit demnă de a mânui ciocanul său magic, Mjolnir, ca Mighty Thor - o transformare care ascunde o luptă personală.

Natalie Portman, care a interpretat-o pe Jane Foster în „Thor” din 2011 și în „Thor: The Dark World” din 2013, a fost încântată de revenirea în Universul Marvel: „Taika a venit la mine și când mi-a explicat cum se transformă Jane în Mighty Thor, a fost fascinant să ne gândim la cum ar putea fi acea experiență. Rolul a fost o provocare pentru că a presupus improvizație, iar Taika e genul care te ține în priză”.

„Este genial să o vedem pe Natalie Portman într-un fel la care nu ne așteptăm. E o actriță grozavă și, în conformitate cu reinventarea constantă a acestei francize, nu am vrut să ne întoarcem să o vedem în același rol. Nu vrem să o vedem ca un simplu om de știință pe Pământ, așteptându- pe Thor”, spune regizorul.

„Jane este un personaj cu adevărat interesant pentru că este umană, dar are această putere uimitoare. Cum se va descurca dacă are această putere? Cred că publicul va putea să empatizeze cu Jane deoarece e o muritoare care se confruntă cu probleme foarte umane”, spune Chapek. În plus, „Thor: Love and Thunder / Thor: Iubire și tunete” dezvăluie mai multe despre relația lui Jane și Thor și despre despărțirea lor, ceea ce publicul, cu siguranță, abia așteaptă să afle.

Vezi și: Mâncarea neagră e noua fiță