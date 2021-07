„Văduva neagră”, incursiune în trecutul celei mai misterioase dintre Răzbunători

„Black Widow” („Văduva neagră”), un nou action-thriller Marvel din seria „Avengers”, o are în prim plan pe Natasha Romanoff, care este nevoită să își confrunte trecutul după ce se trezește prinsă într-o conspirație ce are legătură cu viața ei.

Urmărită de o forță care pare decisă să o doboare, Natasha trebuie să facă față repercursiunilor din perioada în care era spion și să repare relațiile lăsate în urma ei cu mult înainte de a deveni un Avenger.

„Am simțit de la bun început, de la primele discuții despre un potențial film de sine stătător, că nu are niciun sens să îl facem dacă nu săpăm adânc în trecutul ei”, afirmă Scarlett Johansson, cea care o interpretează, după cum era de așteptat, pe Natasha Romanoff. „Cum am mai jucat acest personaj în ultimii ani, am vrut sa ma asigur că rolul va genera satisfacție și pentru mine și pentru fani”, mai spune actrița.

Producătorul Kevin Feige, președintele și directorul de creație al Studiourilor Marvel, spune că personajul Natasha Romanoff a stârnit interes de la apariția sa în „Iron Man 2”, producție a anului 2010: „Are o poveste atât de bogată! În toate celelalte filme din serie am făcut referire la diverse detalii din biografia ei. De data aceasta am abordat povestea dintr-o altă perspectivă, complet neașteptată. Natasha s-a confruntat cu multe probleme în ultima vreme – mai ales că descoperim indicii despre ele în celalalte filme – unele dintre ele chiar surprinzătoare pentru oameni”.

Potrivit lui Feige, Scarlet Johansson a fost cea care a luat legătura cu regizorul Cate Shortland să afle dacă ar putea fi la cârma noului film. „Cate a venit la Los Angeles și instant s-a îndrăgostit de personaj și de toate nuanțele lui. Și-a dat seama că ar putea spune o poveste personală și că ar putea face ceva cu totul special pe marele ecran”, spune Feige.

„Ceea ce m-a entuziasmat la acest film este că faptul că ne jucăm un pic cu așteptările publicului. Explorăm anumite părți din trecutul Natashei care sunt complet necunoscute publicului. Ne axăm asupra familiei ei, iubirii și pasiunilor ei, așadar le oferim oamenilor ocazia să descopere toate acele laturi ale personajului despre care până acum nu aveau nicio idee”, explică Shortland.

Potrivit regizorului, echipa creativă a lucrat intens la crearea istoriei personale a Natashei. „Am lucrat cu un istoric rus stabilit la Londra pentru a crea biografia Natashei, pentru a stabili unde s-a născut, cine era mama ei, de ce a renunțat la ea, cum a fost copilăria ei până să intre în Camera Roșie”, spune Shortland.

„Apoi am creat o întreagă poveste pentru a se preta ideii filmului despre tot procesul acesta în care ea a fost pregătită să devină o americancă, să vorbească engleza și să înțeleagă cultura populară. Am încercat mereu să creez personaje pornind de la scheletul lor pentru a avea un sentiment de autenticitate, de om real. Chiar dacă acest film este despre un super erou am urmat același proces. Văduva Neagră este o femeie fatală, dar ce se ascunde de fapt sub acest înveliș?”, adaugă Shorthand.

Șase filme Marvel în panoplia Văduvei Negre

De la debutul său în 2010, Natasha Romanoff a apărut în șase filme Marvel: „The Avengers,” „Captain America: The Winter Soldier”, „Avengers: Age of Ultron”, „Captain America: Civil War”, „Avengers: Infinity War” și „Avengers: Endgame.”

„Prima întâlnire cu Natasha Romanoff a fost în Iron Man 2. Totuși, pentru mine, cea mai importantă scenă cu ea este cea din The Avengers când se luptă cu niște ruși, într-un depozit, îmbrăcată într-o rochie. La plecare o vedem cum își ridică pantofii cu toc de jos, ca o super femeie. În noul film ne întoarcem în punctul în care ea are 12 ani și, strat cu strat, descoperim cine este cu adevărat”, spune producătoarea exectuvită Victoria Alonso.

Acțiunea din „Black Widow” („Văduva Neagră”) se petrece, din punct de vedere cronologic, înainte de „Avengers: Infinity War”. „Natasha tocmai a rupt acordurile Sokovia, l-a trădat pe secretarul Ross și Răzbunătorii se trezesc brusc dizolvați. La începutul filmului, o regăsim pe Natasha disperată să evadeze de la Ross și să plece de pe teritoriul american. Dar când primește șansa să o ia de la capăt, realizează că are de-a face cu forțe și mai rele care o obligă să revină la acțiune”, spune co-producătorul Brian Chapek.

Potrivit scenaristului Eric Pearson, misterul din jurul Natashei Romanoff a fost irezistibil, stârnind fascinație, atât în rândul publicului, cât și al producătorilor din industrie. „Cred că este acea Răzbunătoare care a dezvăluit cel mai puțin despre sine de când apare în filmele din serie. E clar că nu este cine pretinde a fi. Cu bună știință ea alege să nu își facă cunoscut trecutul. În noul film pătrundem adânc în istoria ei și aflăm de ce a ezitat până acum în a arată cine este și de unde vine”, adaugă scenaristul Eric Pearson.

Rezultatul final este un thriller de acțiune extrem de intens care rezolvă misterul ce înconjoară acest personaj. „În fiecare film Marvel încercăm să avem un alt ton în felul în care spunem povestea, să mergem pe alt gen, să ne axăm pe ceva diferit”, spune producătorul executiv Brad Winderbaum.

Bazat pe seria de benzi desenate Marvel publicată pentru prima dată în 1964, filmul „Black Widow” („Văduva Neagră”) îi are în ditribuție pe Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei aka Red Guardian), Rachel Weisz (Melina).

Regia este semnată de Cate Shortland, iar producător este Kevin Feige. Responsabili de scenariu sunt Eric Pearson alături de Jac Schaeffer și Ned Benson.

La timpul trecut

Noul film „Black Widow” („Văduva Neagră”), o călătorie în trecutul cele mai misterioase dintre Răzbunători, scoate la iveală cele mai bine păstrate secrete din biografia Natashei Romanoff.

Totuși, aventurarea în trecutul ei nu a fost un lucru simplu, producătorii filmului axându-se pe găsirea unui echilibru între prezentul Natashei și aspectele emoționale mai grele cu care se confruntă. Totul, desigur, presărat cu multă acțiune, dar și cu umor.

„Pentru mine a fost clar de la început că trebuie să facem un film distractiv, amuzant, spectaculos. Am vrut să îi dăm aripi Natashei și să o vedem cum decolează, cum transcende”, afirmă Cate Shortland. Ceea ce descoperim cu uimire în „Black Widow” („Văduva Neagră”) este faptul că Natasha Romanoff a avut parte în copilărie de o familie neconvențională. „Umorul și dinamica familială sunt la fel de importante precum confruntarea propriului trecut”, subliniază regizorul.

Iar călătoria în trecut nu este doar despre istoria personală a Natashei, ci îi cuprinde pe toți cei importanți în viața ei, evidențiind personaje noi care i-au format personalitatea, în bine sau în rău. „Am vrut să fac un film cu iz de documentar. Poate că asta e un pic șocant, mai ales că e o producție Marvel. Și totuși filmul acesta e o ocazie de descoperi o familie și de a afla de ce Natasha a fost atât de traumatizată de pierderea ei”, mai spune Cate Shortland.

Filmul „Black Widow” („Văduva Neagră”) este distribuit de Forum Film România în format 3D, IMAX 3D, subtitrat și are premiera în cinematografe în data de 9 iulie 2021.

