EXCLUSIV Ioan Telechi, primele declarații după ce a obținut cea mai mare finanțare din istoria emisiunii

Ioan Telechi a cucerit investitorii de la Imperiul Leilor cu invenția sa, așa că a primit cea mai mare finanțare din istoria emisiunii. La început, acesta a cerut 1.250.000 de euro pentru 20% din afacerea sa, dar leii i-au făcut o altă ofertă.

Cristina Bîtlan, Răzvan Raț, Mircea Căpățînă, Warga Enayati și Daniel Mischie, în mod evident impresionați de produsul concurentului, s-au consultat, au analizat și au ajuns la o nouă ofertă: 1.250.000 de euro pentru 40% din afacere. Ioan Telechi nu a refuzat și a obținut, astfel, cea mai mare finanțare din istoria emisiunii.

„Domnul Ioan, sunteți extraordinar de bun! Ce tare că în 2023, un român, are o invenție patentată după care fiecare producător de frigorifice ar trebui să tânjească”, a spus Daniel Mischie.

Ioan Telechi, prima reacție după ce s-a spus că invenția sa seamănă cu sistemul Peltier

După succesul incredibil pe care l-a avut la Imperiul Leilor, Ioan Telechi a ajuns în atenția publicului. Unele persoane au fost pur și simplu fascinate de invenția acestuia, dar altele au considerat că produsul lui seamănă cu sistemul Peltier.

„Nu este un sistem asemănător cu sistemul Peltier, ci este un sistem Peltier, doar am explicat cum funcționează o celula Peltier; ce nu am menționat încă și nu pot menționa public este cum am reușit să fac eficiente celulele Peltier, adică să cresc randamentul în producerea atât de frig, cât și de căldură fără a crește consumul de energie.

La ora actuală, toți știu că celula Peltier nu este eficientă deoarece consumă mai multă energie decât produce în frig și căldură. Chiar un profesor universitar mi-a spus într-o zi: Noi predăm elevilor și le spunem că celulele Peltier nu sunt eficiente, de aceea nu se folosesc în multe domenii. Dar ce pot spune este că după ani de lucru și dedicare, am descoperit forma de a îmbunătăți considerabil eficiența celulelor Peltier și în acest fel pot fi folosite într-o gamă foarte extinsă unde necesită atât frig, cât și căldură”, a spus Ioan Telechi în exclusivitate pentru PRO TV.

Este mândru de tot ceea ce a realizat până acum și le mulțumește leilor pentru atât pentru investiția care îl ajută să își ducă visul mai departe, cât și pentru încrederea absolută pe care o au în el.

„În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru șansa acordată de a-mi prezenta proiectul Leilor, totodată aș dori să le mulțumesc lor pentru încrederea pe care au avut-o, atât în mine, cât și în proiectul meu.

Cât despre faptul că am obținut cea mai mare finanțare din istoria emisiunii, este clar că mă simt onorat și împlinit, iar dorința mea este ca pe viitor să fie cât mai multe recorduri de finanțare în emisiunea dumneavoastră”, ne-a mai declarat Ioan Telechi.

Cât despre stadiul în care se află afacerea sa, Ioan Telechi a spus că firma de mașini E-Miles a testat până acum noul sistem și că în continuare se lucrează pentru adaptarea și îmbunătățirea aparatului.

„Această afacere are nevoie de foarte multă dedicare, timp și resurse, nu este un proiect simplu, este vorba de un sistem cu care încercăm să-l înlocuim pe cel existent astăzi pe piață.

Firma de mașini E-Miles a testat noul sistem și a fost mulțumită de rezultate, dar asta nu se oprește aici, acum lucrăm împreună pentru adaptarea și îmbunătățirea aparatului pentru necesitatea acestui tip de mașină”, ne-a mai povestit Ioan Telechi.