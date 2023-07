VIDEO Cea mai tare nuntă din vestul țării! Claudia Ionaș, fiica lui Florin Generalul, s-a căsătorit cu alesul ei

Nuntă fabuloasă în Arad cu peste 1.000 de invitați! Claudia Ionaș, fiica lui Florin Generalul, s-a căsătorit cu instrumentistul Raul Uncu.

×



Claudia Ionaș, una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de muzică populară din Banat, a avut parte de o nuntă ca-n povești. Reporterul „La Măruță” a fost la eveniment și a intervievat-o pe artistă chiar înainte de a îmbrăca rochia de mireasă.

„Sunt foarte emoționată, nu am avut așa emoții niciodată. Să știi că am avut foarte mari emoții cu rochia de mireasă. Am făcut-o la comandă, într-un atelier din Cluj și a costat în jur de 15.000 de lei. Este exact așa cum am visat și mi-am dorit. Adică așa mi-am dorit să arăt în ziua nunții mele. Îmi place, sper să-i placă și mirelui”, a declarat Claudia Ionaș.

Părinții Claudiei și-au stăpânit cu greu lacrimile când și-au văzut fata în rochie de mireasă.

„Pot să spun că este cea mai fericită zi din viața noastră. Bunul Dumnezeu să-i ajute și să fie fericită și să bucure de tot ceea ce e mai frumos în viață!”, a spus Florin Ionaș-Generalul, tatăl artistei.

„Mă așteptam să fie mai deosebită. Cu mâna pe inimă, a depășit toate așteptările și imaginația mea”, a declarat mirele emoționat despre momentul în care și-a văzut aleasa în rochie albă.

Petrecerea s-a mutat într-o locație de vis, iar printre artiștii care au întreținut atmosfera și le-au cântat celor peste 1.000 de invitați se numără Andra, Mirela Petrean sau Lăzărică Imbrescu.

Ringul de dans a devenit neîncăpător, iar nuntașii au fredonat cele mai îndrăgite hituri alături de Andra.

Doamnele și-au etalat ținutele și coafurile inedite. Vlăduța Lupău s-a numărat printre invitați și a impresionat audiența cu o rochie super sexy. (Mai multe imagini în GALERIA FOTO de mai sus)

„Eu am ales să vin îmbrăcată într-o rochiță pe care am folosit-o la un colaj, pe care o să-l lansez zilele acestea. Cred că e una dintre cele mai speciale pe care eu le-am îmbrăcat până acum. Așa că mă bucur că am purtat-o la petrecerea lor pentru că aici știam clar că o să fie foarte multe ținute spectaculoase. Pentru că e un eveniment de înaltă clasă. Nu puteam să vin mai prejos. E grea rochia… sunt ca rochiile de la oșeni, când o dai jos, ești vânătă pe aici”, a declarat artista.

Mai multe în materialul VIDEO de mai sus