Las Fierbinti 16 martie 2023: Soacra lui Celentano, surprinsă de ginere în ipostaze nepotrivite

În episodul de joi seară, 16 martie 2023, cele mai iubite personaje de comedie au revenit pe micile ecrane într-un episod care nu a putut fi ratat!

Soacra lui Celentano le-a făcut o mărturisire lui Firicel și soției sale, însă adevărul era cu totul altul. Femeia le-a povestit celor doi cum seara trecută a fost nevoită să arunce damigeana cu băutură a ginerelui său deoarece începuse să „dea pe afară”:

„Eu aseară, când nu era el acasă, m-am dus și am vărsat damigeana aia în WC. O ține sub pat! A început aia să bolborosească acolo de a dat afară din sticlă, de mi-a ajuns până în mijlocul casei. După ce am golit-o, i-am pus-o iar sub pat și m-am culcat”, a spus soacra lui Celentano.

Povestea acesteia a fost spulberată imediat de Firicel, care cunoștea adevărul de la Celentano. Se pare că, de fapt, femeia avusese o noapte în care alcoolul i-a luat mințile:

„Te-ai culcat în prag și în pielea goală! Așa zice Celentano, că așa te-a găsit: dezbrăcată, cu roțile în sus și în pielea goală. Are și poze la el, mi-a arătat pozele. Ai grijă ce spui că eu știu și adevărul lui”, a spus Firicel.

După ce a aflat că Firicel știe adevărul, soacra lui Celentano a mărturisit că nu a băut decât două degete de vodcă, alături de fiul lui Bălărie.

„Eram puțin amețită, dar nu eram beată. Am băut vodcă. Știi ceva? Am băut-o cu fii-su lui Bălărie, că el a adus-o!”, a spus ea.

Tăcut și liniștit, Celentano a fost martor la toată discuția și a intervenit doar atunci când a auzit-o pe soacra lui mințind:

„Minte! Nu era niciun Bălărie! Era singură pentru că știu, pentru că am fost acolo”, a intervenit Celentano.

