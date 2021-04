Află povestea adorabilă din spatele titlului ”Coco” înainte să urmărești acestă animație fascinantă pe HBO GO

Lansat în urmă cu mai bine de trei ani, ”Coco” este una dintre animațiile Pixar care se află în continuare în topul preferințelor din întreaga lume.

”Coco” prezintă povestea unui băiețel de 12 ani care este pasionat de muzică, îi place să cânte la chitară și își dorește să devină un mare artist. Familia sa nu este de acord cu această pasiune, tradiția lor fiind una în afaceri cu încălțăminte.

Filmul aduce în prim plan mai multe mesaje, unul dintre acestea făcând referire la legătura dintre generații, mesaj care este transmis încă din titlu. Conexiunea dintre nepoți și bunici, descoperirile făcute despre felul în care trăiau aceștia reprezintă unul punctele de plecare a poveștii prezentată în animație.

Ce însemnătate are numele ”Coco”?

În istoria de la Hollywood, persoanele în vârstă nu au avut un loc aparte, însă animația ”Coco” aduce în prim plan și acest aspect important.

Denumirea filmului are la origini numele unei bătrâne, Mama Coco, străbunica lui Miguel.

”Este ușor misterios, are o multitudine de semnificații, dar ne-a plăcut cel mai mult ideea că are legătură cu numele străbunicii, care este matriarhul familiei și reprezintă liantul dintre generații. Ne-am agățat de acest aspect”, a declarat producătorul Darla Anderson pentru Digital Spy. Filmul poate fi urmărit pe HBO GO.

”Ne-am dorit crearea unui personaj cu adevărat convingător, captivant. Ce îmi place are legătură cu faptul că multe dintre personajele noastre sunt bătrâne, cu povești din anii '20 și '50, este o scânteie a imaginației să ne gândim la cum ne-au crescut bunicii și în ce fel de lume au trăit”, a mărturisit și Adrian Molina.

“Fiind capabil să prezinte o familie mexicană și o poveste mexicană și având oameni din întreaga lume să se îndrăgostească de acele personaje – cred că acest film are multe de făcut în ceea ce privește crearea de conexiuni”, a adăugat Molina.

De ce ar trebui urmărit filmul ”Coco”

Cei de la Pixar și-au dorit să transpună în mod prietenos un subiect sensibil pentru copii, acea a celor trecuți în neființă. Povestea este inspirată din tradițiile mexicane și se axează foarte mult pe emoție, despre puterea de accepta pe cei din jur, dar și de a învăța din greșeli.

De-a lungul aventurii, Miguel se întâlnește cu Hector, și împreună pornesc într-o călătorie minunată pentru a afla povestea reală a familiei sale și legătura cu muzica.

Vă doriți să petreceți timp de calitate în familie, alături de copii? Vizionarea animației ”Coco” reprezintă o opțiune perfectă, din care cei mici vor avea de învățat. Filmul poate fi urmărit pe HBO GO.