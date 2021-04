Credeai că știi totul despre Friends? 10 lucruri pe care nu le bănuiai despre serialul tău preferat

Friends a avut premiera în 1994, ne-a bucurat zece sezoane și a devenit unul dintre cele mai de succes sitcomuri din toate timpurile. Din 15 aprilie te reîntâlnești cu Friends pe HBO GO!

Sunt aproape 30 de ani de la lansare, dar Friends este încă acea comedie potrivită pentru toate momentele. E timpul pentru Friends când ești vesel și vrei să râzi și mai mult, când ești trist și vrei să îți schimbi starea, când ești singur și vrei să urmărești un serial sau când îți dorești să te distrezi alături de iubit sau de prieteni. Dacă nu ai văzut deloc Friends până acum – adică ai trăit sub o piatră, vorba americanului - e timpul să ieși de unde te-ai ascuns și să te amuzi cum sigur nu ai mai făcut-o. Iar dacă ai impresia că știi deja toate replicile și nu ai mai zâmbi la fel, e doar o impresie.

Friends e de fiecare dată o experiență amuzantă, pentru că totul, de la scenariu, la jocul actoricesc, contribuie la asta. În plus, Friends te surprinde mereu, iar noi avem 10 lucruri pe care cel mai probabil nu le știai despre serialul tău preferat:

1. Titlul original al serialului nu era Friends

Producătorii au luat în considerare ca titlu pentru show Insomnia Café, apoi Friends like us (Prieteni ca noi) și Six of one (Șase ca unul). Într-un final s-a luat decizia pentru Friends, care a devenit iconic.



2. Ellen DeGeneres trebuia să joace rolul lui Phoebe

Lisa Kudrow nu a fost prima alegere a producătorilor pentru a-i da viață lui Phoebe. Aceștia au vrut să o distribuie pe Ellen DeGeneres în acest rol, dar vedeta a refuzat ocazia.





3. Courteney Cox ar fi trebuit să o interpreteze pe Rachel, nu pe Monica

Astăzi, Courteney Cox este asociată cu numele Monica și Jennifer Aniston este amintită cu drag ca Rachel, dar nu asta a fost intenția inițială a producătorilor. Courteney Cox a fost la început adusă la audiție pentru rolul lui Rachel, dar actrița a crezut că ar fi mai potrivită pentru rolul Monicăi. A avut dreptate.





4. Courteney Cox îi seamănă Monicăi întru totul, inclusiv la obsesia pentru curățenie

Când serialul începuse deja să aibă succes, într-un articol din 1995 din LA Times, Courteney Cox și producătorul Marta Kauffman comparau personalitatea lui Courteney și a Monicăi. Kauffman spunea atunci pentru LA Times, preluată mai târziu de Indian Express : „Courteney este adorabilă, inteligentă și adunată. La fel ca Monica. În plus, are cel mai îngrijit dressing și chiar curăță vestiarele celorlalți actori, pentru că altfel refuză să intre ea însăși dacă sunt prea dezordonate.”





5. Gunther a ajuns personaj printr-o întâmplare

Gunther, personaj secundar, dar foarte îndrăgit, nu exista la început pe lista personajelor secundare. James Michael Tyler a venit inițial să facă doar figurație în barul popular din Friends, dar a ajuns să fie distribuit ca Gunther, deoarece el a fost singurul dintre cei prezenți care a știut cum funcționează un espressor.





6. O vacanță la Las Vegas a pus un “înainte” și un “după” în viața personajelor principale

Chiar înainte ca primul episod al sitcom-ului să fie difuzat la televizor, întreaga distribuție a fost dusă într-o călătorie la Las Vegas, unde au luat cina la Caesar’s Palace. Li s-a spus clar actorilor că vacanța sărbătorește ultimele lor zile în anonimat, pentru că urmau să devină celebri în toată lumea. Și așa a fost!





7. Monica și Chandler nu erau meniți să fie împreună, dar…

Povestea de dragoste a Monicăi și a lui Chandler a început la Londra, la nunta lui Ross cu Emily, când cei doi au avut o aventură. În mod normal trebuia să rămână totul la nivelul unei aventuri, dar publicul – pentru că scenele se filmau cu public - a aplaudat momentul timp de 27 de secunde fără întrerupere. Atunci a știut toată lumea că scenariul se va schimba și lucrurile vor merge într-o altă direcție.

8.Se avea în vedere o relație între Monica și Joey

David Crane, unul dintre producători, a povestit într-un interviu, când serialul avea deja succes, că în primele episoade se punea problema unei povești de iubire între aceste două personaje. Cu toate acestea, lucrurile au mers în altă direcție.





9. Phoebe – Lisa Kudrow, era gravidă și în viața reală



Phoebe era cu adevărat însărcinată în viața reală, când a filmat povestea tripleților născuți pentru fratele său. Ascunderea sarcinii ar fi fost o misiune prea dificilă la filmări, așa că pur și simplu scenariul s-a scris în așa fel încât să includă și sarcina actriței.

10. Hank Azaria, adică David alături de care Phoebe a avut o poveste de dragoste voia să fie Joey

Actorul a dat de două ori probe pentru Joey și a fost respins, dar a fost ulterior distribuit într-un rol care, deși episodic, a rămas memorabil. Însuși actorul spunea că nu i s-a mai întâmplat să meargă de două ori la casting într-un serial, după ce a fost respins prima dată, dar a simțit că asta trebuia să facă în cazul Friends.





