Top 5 animații Disney pe care să le vezi cu copilul în luna Martie

Cui nu-i plac poveștile Disney? Supereroi, replici amuzante și povești care te țin captiv în fața ecranului indiferent de vârstă. Printre cele mai frumoase animații clasice marca Disney nu putem să nu amintim de Păpușile Muppets (The Muppets) sau Incredibilii (The Incredibles).

Vrei povești cu supereroi sau cu prințese? Aventuri în lumea subacvatică sau o incursiune în lumea fantastică a necuvântătoarelor? Dacă nu știi ce să alegi, ți-am făcut noi o selecție de animații Disney pe care nu trebuie să le ratezi.

Distracția e garantată cu Muppets, cea mai amuzantă familie de păpuși

Cine n-a auzit măcar o dată de simpatica Miss Piggy sau de partenerul ei, broscoiul Hermit? Simpaticele personaje din familia Muppets au distrat generații întregi și încă țin în fața televizoarelor copii și deopotrivă adulți. Anul acesta, păpușile create de Jim Henson, care și-au câștigat faima în serialul The Muppet Show, vor împlini 45 de ani.

Cea mai amuzantă familie de păpuși din istorie s-a reunit în 2011, în pelicula Păpușile Muppets. Pe scurt, povestea spune așa: Walter, Gary și Mary, trei fani împătimiți ai păpușilor Muppets, pleacă în vacanță la Los Angeles, iar călătoria lor include și o vizită la studiourile în care s-au făcut cunoscuți idolii lor. Ei află că un magnat al petrolului vrea să demoleze teatrul în care păpușile au scris istorie, așa că fac tot posibilul să împiedice acest lucru. La insistențele lor, simpaticul broscoi Kermit reunește familia pentru un nou spectacol care să salveze teatrul.

Salvează lumea cu Incredibilii, cea mai iubită familia de supereroi

Cea mai “incredibilă” familie din lume e din nou la datorie în Incredibilii și Incredibilii 2, așa că ai dublă porție de acțiune pentru tine și cei dragi. În prima peliculă, îl avem în centrul atenției pe Bob Parr, cunoscut și ca Domnul Incredibil, care avea până nu demult în fișa postului salvarea de vieți omenești și lupta cu răufăcătorii. Și ce ar fi Domnul Incredibil fără Doamna Incredibilă sau niște copii la fel de incredibili?





În Incredibilii, Bob Parr duce o viață normală după ce în urma unor procese intentate de persoanele salvate, toți supereroii sunt forțați să se înscrie în programe de protecție și să trăiască sub anonimat. Dar inevitabilul se produce și familia “incredibilă” trebuie să salveze lumea încă o dată. În Incredibilii 2, Helen Parr este chemată să conducă o campanie prin care supereroii să intre din nou în legalitate, în timp ce Bob își ia rolul de tătic în serios. El va trebui să se descurce cu Violet, Dash și bebelușul Jack și nu știm dacă super puterile îi vor fi de folos în această misiune.

O poveste captivantă despre prietenie în Unicul și inegalabilul Ivan

Unicul și inegalabilul Ivan (The one and only Ivan) face parte dintre cele mai noi producții marca Disney și este o adaptare a cărții cu același nume, scrisă de Katherine Applegate. Filmul spune povestea unei gorile argintii, pe nume Ivan, care trăiește într-un mall din suburbii, împreună cu elefantul Stella, câinele Bob și alte necuvântătoare.

Ivan, care este atracția unui circ, nu-și amintește prea multe lucruri din jungla din care a fost capturat. Totul se schimbă însă când în gașcă sosește un pui de elefant, despărțit de familie, care trebuie să treacă prin chinurile dresurii. Ruby și Ivan se împrietenesc și plănuiesc să fugă de la circ. Filmul care are o distribuție de cinci stele promite să fie o încântare pentru toate vârstele. Angelina Jolie și-a împrumutat vocea pentru elefantul Stella, iar Danny DeVito este Bob.

Frumoasa și bestia, una dintre cele mai frumoase povești de dragoste

A fost odată ca niciodată o poveste nemuritoare de dragoste. Ea, o tânără frumoasă și educată, orfană de mamă...el, un tânăr prinț, blestemat de o vrăjitoare să aibă o înfățișare hidoasă din cauza aroganței sale. După ce tatăl Bellei este închis de Bestie în castel, tânăra îl eliberează și ia locul “prizonierului”.

Disney recreează o lume de basm, cu costume tematice, decoruri spectaculoase și efecte speciale. Un soi de musical împletit cu basm și personaje moderne cu replici pe care nu ai cum să le uiți. Rolurile principale sunt interpretate de Emma Watson, celebră pentru seria Harry Potter, iar rolul Bestiei îi revine actorului Dan Stevens. Să mai spunem că de coloana sonoră s-au ocupat Ariana Grande și John Legend?

În căutarea lui Nemo, aventuri cu îndrăgitul peștișor clovn

În căutarea lui Nemo (Finding Nemo) este una dintre cele mai îndrăgite animații din lume, iar printre fanii ei nu se află doar copiii, ci și adulții. Tocmai pentru că s-a bucurat de un real succes la lansare, producătorii au hotărât să vină și cu partea a doua, intitulată: În căutarea lui Dory. Povestea îl are în centrul atenției pe Nemo, un tânăr pește clovn care trăiește în Marea Barieră de Corali din Australia.

Peștișorul este prins și ajunge în acvariul unui dentist. Marlin, tatăl lui Nemo, și Dory, un pește care suferă de pierderea memoriei pe timp scurt, au parte de tot felul de peripeții în încercarea de a-l recupera și aduce acasă pe Nemo. Nu lipsesc replicile amuzante, iar minunata lume subacvatică te va cuceri pe loc.

